Hamilton-Lob für Schumacher: Reifentest als Chance?

Mercedes feierte in Barcelona ein Doppel-Podium durch Lewis Hamilton und George Russell. Lob gab es anschließend auch für Reservemann Mick Schumacher.

Bei Mercedes gab es nach dem Barcelona-GP strahlende Gesichter. Lewis Hamilton und George Russell fuhren auf die Plätze zwei und drei, das Update am Silberpfeil funktioniert – Mercedes hat nach den enttäuschenden Rennwochenenden einen Schritt nach vorne gemacht.

Lob gab es deshalb auch für Mick Schumacher. Denn als Ersatzmann sitzt der 24-Jährige viel im Simulator. Er arbeitete am Rennwochenende in der Nacht zu Samstag bis tief in die Nacht in der Fabrik im englischen Brackley an den richtigen Einstellungen für die Autos mit.

«Wir haben ein großartiges Team mit Mick, der am Freitagabend wieder im Simulator war und großartige Arbeit geleistet hat, die uns geholfen hat, am Samstag auf den richtigen Weg zu kommen», sagte Hamilton. Nach der Nachtschicht flog der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher nach Spanien und verfolgte das Rennen aus der Mercedes-Box.

«Er hat bisher einen großartigen Job mit dem Team gemacht, hart im Simulator gearbeitet und wertvolle Anregungen an der Strecke gegeben», sagte Teamchef Toto Wolff.

Schumacher wird am Mittwoch im Rahmen von Reifen-Tests in Barcelona erstmals im «richtigen» Renner von Mercedes sitzen. «Wir freuen uns darauf, dass er seine ersten Erfahrungen auf der Rennstrecke in diesem Jahr machen kann, und sind sicher, dass ihm das in seiner Rolle als Reservefahrer helfen wird», so Wolff.

Der Reifen-Test sei «eine große Chance» für Schumacher, findet Ex-Weltmeister Nico Rosberg. Schumacher könne Werbung für sich machen, «indem er schnell und gut fährt, gutes Feedback gibt».

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1