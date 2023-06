Mercedes in Spanien: Nicht nur wegen Upgrade stark

Das Mercedes-Team durfte in Spanien gleich zwei Podestplätze bejubeln – das lag aber nicht nur am Upgrade, ist sich Jolyon Palmer sicher

Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya konnten Lewis Hamilton und George Russell den ersten Doppel-Podesterfolg für Mercedes in diesem Jahr einfahren. Das lag nicht nur am Upgrade, wie Experte Jolyon Palmer klarstellt.

Die Enttäuschung war bei Mercedes gross, als sich bei den Vorsaison-Testfahrten abzeichnete, was sich in den ersten Rennen bestätigte: Die früheren Dauersieger waren wie schon im Vorjahr weiter von der Spitze entfernt, als sie es erwartet hatten. Eine Kehrtwende bei der Entwicklungsrichtung brachte den gewünschten Fortschritt.

Das neue Upgrade, das eigentlich schon beim abgesagten GP in Imola hätte zum Einsatz kommen sollen, bescherte dem Team von Toto Wolff in Spanien einen doppelten Podest-Erfolg: Lewis Hamilton kreuzte die Ziellinie als Zweiter hinter Sieger Max Verstappen. George Russell machte das Mercedes-Glück mit dem dritten Platz perfekt.

Doch das lag nicht nur an den neuen Teilen, wie Formel-1-Experte Jolyon Palmer in seiner Analyse auf «Formula1.com» betont: «Mercedes war durch die Podestplätze das dominierende Thema nach dem Rennen. Das Upgrade scheint sich direkt positiv auf die Ergebnisse auszuwirken. Allerdings darf man nicht vergessen, dass Mercedes auf dieser Strecke schon immer stark war.»

«Im vergangenen Jahr kämpfte George Russell um die Führung mit und beendete das Rennen als Dritter, während Lewis Hamilton vom Ende der Startaufstellung aus eine Performance zeigte, die für hochgezogene Augenbrauen sorgte. Es liegt nahe, dass das Upgrade zwar seine Wirkung gezeigt hat, die Streckencharakteristik aber auch zur guten Leistung beigetragen hat», mahnt der frühere GP-Pilot.

«Das Rennen in Kanada in ein paar Wochen könnte ein interessanterer Indikator sein, da die Strecke dort mehr mit den Strassenkursen vergleichbar ist, die wir bisher hatten», ist sich Palmer sicher. Und er fügt an: «Mercedes ist nun offensichtlich auf dem richtigen Weg mit der Entwicklung, sie sollten von jetzt an nur noch besser werden. Aber der Rückstand auf Red Bull Racing und Max Verstappen ist nach wie vor gross. Denn die eher schwache Leistung der Mercedes-Rivalen hat auch dazu beigetragen, dass das Ergebnis so schmeichelhaft für sie ausgefallen ist.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1