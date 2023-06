Leclerc sieht Ferrari-Sieg: Le Mans auf der Liste

Charles Leclerc hat den historischen Ferrari-Triumph in Le Mans aus nächster Nähe verfolgt. Dabei kündigte er an, auch mal bei dem Klassiker an den Start gehen zu wollen.

Charles Leclerc war tief beeindruckt. Ferrari hat bei seiner Rückkehr nach Le Mans das 24-Stunden-Rennen gewonnen. 100 Jahre nach der Premiere des Langstreckenklassikers holten die Italiener Alessandro Pier Guidi und Antonio Giovinazzi und der Brite James Calado den Sieg für den italienischen Autohersteller.

Für Ferrari war es die erste Teilnahme eines Werksteams nach 50 Jahren. Leclerc hatte den Sieg aus der Ferrari-Box und dem Fahrerlager verfolgt. Er gratulierte der Marke, der er seit seinem Eintritt in die Akademie vor sieben Jahren angehört. Dabei gab er zu, dass er möglicherweise bald selbst in Le Mans an den Start gehen wird.

«Es ist natürlich ein unglaubliches Gefühl», sagte Leclerc bei Eurosport. «Besonders, wenn ein Ferrari gewinnt, ist es unglaublich, nach einer Rückkehr nach so vielen Jahren - es ist eine ganz besondere Ausgabe.»

Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, in Zukunft einen Ferrari bei dem prestigeträchtigen Event zu fahren, fügte er hinzu: «Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Eines Tages in meinem Leben möchte ich das von meiner Liste abhaken, aber wann das sein wird, das weiß ich nicht», sagte er: «Ich bin extrem stolz auf das, was Ferrari heute geleistet hat.»

Ein aktueller Formel-1-Fahrer war bei der jetzigen Ausgabe des Rennens nicht am Start, dafür in Giovinazzi ein ehemaliger. «Ich bin Italiener, daher ist es umso besonderer», sagte Giovinazzi. «Wir haben das Auto im Juli letzten Jahres zum ersten Mal eingesetzt, also vor weniger als einem Jahr, und jetzt hier zu stehen, das ist fantastisch. Wir sollten wirklich stolz sein.»

Giovinazzi weiter: «Es war keineswegs selbstverständlich, dass wir es schaffen würden, aber das gesamte Team und meine Teamkollegen haben einen großartigen Job gemacht, und heute stehen wir hier. Danke an Ferrari, die das alles möglich gemacht haben. Nach 50 Jahren sind wir wieder zurück, und wir sollten sehr stolz sein.»

