Lewis Hamilton zu Ferrari? Mika Häkkinen zweifelt

Jedes Mal, wenn es um die Mercedes-Vertragsverlängerung von Lewis Hamilton geht, kommen Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu Ferrari auf. GP-Veteran Mika Häkkinen betont: «Das wäre eine Überraschung.»

Lewis Hamilton und Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff werden nicht müde, den Gerüchten um einen möglichen Abgang des siebenfachen Weltmeisters beim Werksteam der Sternmarke mit der immer gleichen Beteuerung zu entgegnen, man sei sich im Grunde einig über eine Weiterführung der Zusammenarbeit. Doch weil die Bestätigung der Vertragsverlängerung auf sich warten lässt, brodelt die Gerüchteküche.

Ein Dauerthema, wenn es um die Zukunft des 103-fachen GP-Siegers geht, ist ein möglicher Wechsel zu Ferrari. Der frühere GP-Pilot und zweifache Weltmeister Mika Häkkinen zweifelt aber an einer Zukunft Hamiltons in Rot. In einem Video für den britischen Wettanbieter «Unibet» sagt er dazu: «Das wäre eine Überraschung.»

Und der Finne fragt: «Ist das Geld eine Motivation für den Fahrer? Ich weiss, dass Lewis nicht mehr nur an den Rennsport denkt. Das ist auch ganz normal, aber kann das Geld motivieren?» Und Häkkinen liefert auch gleich die Antwort: «Natürlich motiviert es, aber ein Wechsel ist mit vielen Risiken verbunden. ch denke deshalb, es ist sehr unwahrscheinlich, dass er zu Ferrari geht.»

«Ich sage immer, wenn man älter wird, ändern sich die Prioritäten im Leben», fährt der frühere GP-Pilot fort. Auch sei es nicht angenehm, durch jüngere Fahrer unter Druck gesetzt zu werden. «Was George Russell derzeit mit Lewis anstellt, ist keine einfache Situation. Wacht Lewis jeden Morgen mit der nötigen Energie auf, sein Bestes zu geben und die Ergebnisse einzufahren, die er braucht, um seinen Teamkollegen zu schlagen? Ist das die richtige Zukunft für ihn?», fragt sich der 54-Jährige.

Glaubt man den Worten von Hamilton, steht er kurz davor, seinen Mercedes-Vertrag zu verlängern. Dies kündigte er nach dem jüngsten GP im Fahrerlager von Barcelona an. Auch Wolff bestätigte, dass sich das Duo in der Woche nach dem Rennen zusammensetzen wolle, um über die Zukunft zu reden.

