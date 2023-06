Williams: Infrastruktur veraltet, Neues nur für Albon

​Der englische Traditionsrennstall Williams hat zum Kanada-GP den Wagen verbessert, aber nur Alex Albon erhält die neuen Teile. Teamchef James Vowles bezeichnet die Infrastruktur als veraltet.

Der von Frank Williams gegründete Formel-1-Rennstall ist derzeit WM-Letzter, mit nur einem Punkt (Alex Albon Zehnter beim Saisonstart in Bahrain). In Kanada bringt der drittälteste GP-Rennstall (nach Ferrari und McLaren) ein verbessertes Auto auf die Bahn, aber neue Teile gibt es nur für einen Wagen – und die erhält der Thai-Brite Albon.

Das Vorgehen von Williams ist nachvollziehbar: Albon hat mehr Erfahrung als sein US-amerikanischer Stallgefährte Logan Sargeant. Und Albon glaubt: «Das Pistenlayout mit mittleren Abtriebswerten sollte uns eher entgegenkommen als Barcelona oder als Stadtkurse wie Monaco und Baku.»

Dave Robson, bei Williams für die Fahrzeugentwicklung zuständig: «Wir sollten dank der neuen Teile vorrücken, aber zunächst wird es am Freitag mal darum gehen, sie in ihrer Funktion zu verstehen.»

Der neue Williams-Teamchef James Vowles will das Team langfristig zu Siegern machen. Der letzte GP-Sieg von Williams liegt elf Jahre zurück (Pastor Maldona 2012 in Barcelona), in den letzten fünf Jahren gab es nur einen Podestplatz, jenen von George Russell 2021 im Skandal-GP von Belgien (nur Runden hinter dem Safety-Car, wegen des misslichen Wetters).



Vowles weiss: Einfach wird das nicht, Williams konkurrenzfähiger zu machen. Denn der frühere Chefstratege von Mercedes-Benz sagt, angesprochen auf die Unterschiede zwischen Mercedes und Williams: «Es gibt einige Elemente bei Williams, die 20 Jahre veraltet sind. In gewisse Bereiche wurde zwei Jahrzehnte lang kaum investiert, dann kamen die neuen Besitzer ins Ziel. Viele Einrichtungen sind auf dem Stand des Jahres 2000.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1













19.00 (CAN 13.00) Sainz und Alonso MB



Carlos Sainz: Bösartige Unterstellung wegen Alonso

In Spanien kursiert das Gerücht, Ferrari-Fahrer Carlos Sainz sei neidisch auf die fabelhaften Ergebnisse seines Landsmannes Fernando Alonso mit Aston Martin. Sainz kann über diese Unterstellung nur den Kopf schütteln.

Carlos Sainz hat Fernando Alonso kennengelernt, da war Sainz noch ein Junge, der zu seinem Idol aufschaute. Heute teilen sie die Formel-1-Rennstrecken. Die beiden verbindet nicht nur die gleiche Heimat, sondern eine langjährige Freundschaft.



In einigen spanischen Medien wird seit Wochen spekuliert, diese Freundschaft sei brüchig. Erstens, weil Sainz angeblich neidisch auf die Erfolge von Alonso sei. Der zweifache Champion hat 2023 mit Aston Martin fünf Podestplätze eingefahren, Sainz mit Ferrari keinen.



Zudem seien sich Sainz und Alonso 2023 schon ein paar Mal in die Quere gekommen: In Australien erhielt Sainz eine Fünfsekundenstrafe, als er Alonso neben die Bahn drückte, in Baku folgte eine ähnliche Situation. Daraus entstand die Unterstellung: Dicke Luft zwischen den zwei spanischen Formel-1-Assen.



Aber Carlos Sainz beteuert: «Unser Verhältnis ist gut, und das war weder das erste noch das letzte Duell, das wir auf der Strecke austragen werden. Wenn wir das Visier runterklappen, wollen wir alle das gleiche, und jeder kämpft für sich. Das ist das Schöne am Rennfahren – solange ein gewisser Respekt zwischen den Fahrern herrscht, gibt es keine Probleme.»



«Fernando ist ein zweifacher Weltmeister, der zur Zeit einen Höhenflug hat und davon sichtlich erfreut ist. Aber das macht mir weder Sorgen, noch verärgert es mich. Es gibt kein Problem zwischen Fernando und mir, auch wenn sich einige offenbar bemühen, ein Zerwürfnis zu konstruieren.»



