Nico Hülkenberg: Das Problem seines Haas-Renners 15.06.2023 - 22:24 Von Mathias Brunner

© LAT Nico Hülkenberg

​2023 konnte Nico Hülkenberg nur einmal in die Punkte fahren: als Siebter in Melbourne. In Montreal will der Deutsche endlich wieder punkten. Dazu muss ein grundsätzliches Problem des Haas-Autos gelöst werden.