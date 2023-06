3. Training Kanada: Verstappen vorn, Alonso Dritter

​Drittes Training zum Grossen Preis von Kanada unter misslichen Bedingungen: Max Verstappen erzielt Bestzeit, vor Leclerc und Alonso, Mercedes enttäuscht, Carlos Sainz zerknüllt seinen Ferrari.

Denksportaufgabe für die Fahrer und Ingenieure auf dem Circuit Gilles Villeneuve: Am Freitag konnte, bis auf ein paar Runden zum Schluss, auf trockener Bahn gefahren werden, aber heute Samstag regnet es. Am Sonntag, so sind die kanadischen Meteorologen überzeugt, wird das Wetter wieder freundlich sein. Das wirft viele Fragen in Sachen Abstimmung auf.

Bei schwierigen Pistenbedingungen war Vorsicht ratsam: Nur zweieinhalb Stunden Pause zwischen drittem Training und Qualifying, da liegt ein Crash mit entsprechender Reparaturzeit nicht drin.

Das Training begann bei 14,5 Grad, die Piste nur 17,4 Grad warm, Luftfeuchtigkeit 91 Prozent. Die tapferen Fans auf den Tribünen trotztem dem Wetter. Sie hatten mit Formel Ford und Ferrari Challenge viel Action und Zwischenfälle serviert bekommen, ein Vorgeschmack auf die Königsklasse.

Schwänzen war nicht ratsam: Das regnerische Wetter wird sich auf Stunden hinaus nicht ändern, da müssen Erfahrungswerte fürs Qualifying auf nasser Bahn gesammelt werden. Auch wenn die üblichen fast 62 Prozent Vollgas auf dieser Strecke bei Regen natürlich nicht drin liegen.



Bei Trainingsstart tröpfelte es nur, aber in zahlreichen Kurven lagen Pfützen, auch in den Scheitelpunkten der Kurven.



Pirelli hat übrigens einen neuen Regenreifen dabei (blau markiert), der nicht aufgewärmt wird, im Gegensatz zu den grün markierten Intermediate-Reifen. Alle Fahrer gingen mit dem Regenreifen auf die Bahn



Gute Nachrichten für Fans von Nico Hülkenberg: Der Haas-Fahrer als erster Mann auf der Bahn, sein Rennwagen nach dem Motorplatzer und Feuer im Motorraum wieder hergestellt.



Mercedes-Fahrer George Russell beklagte sich darüber, dass sein Auto nach links ziehe beim Bremsen. Aston Martin-Pilot Fernando Alonso schickte einen Funk aus der Haarnadel: «Wer ist der Blinde im AlphaTauri?» Es war Yuki Tsunoda.



Obiger Tsunoda konnte von Glück reden, im schnellen hinteren Pistenteil bei einem Dreher der Mauer zu entgehen. Die Fahrer wechselten auf Intermediate-Reifen.



Fernando Alonso versemmelte eine neue Bestzeit mit einem Verbremser vor der Schikane, die zu Start und Ziel führt.



Der Regen nahm zu, die Gischt ebenfalls, die Fahrer hatten alle Hände voll zu tun. Yuki Tsunoda kreiselte erneut, dieses Mal in der ersten Kurve. Fernando Alonso setzte sich an die Spitze, 1,5 Sekunden vor Valtteri Bottas im Alfa Romeo.



Kurz darauf schob sich Carlos Sainz im Ferrari an die Spitze, unter den Augen von Piero Ferrari, dem Sohn des legendären Firmengründers Enzo Ferrari. Dann Charles Leclerc vorne.



Wieviel Wasser können die Regenreifen von Pirelli eigentlich verdrängen? Die Regenreifen 85 Liter/Sekunde bei 300 km/h, gemäss Infos von Pirelli, die Intermediates hingegen nur 30 Liter.



Obschon es mehr regnete, wurden die Zeiten schneller, auch mit Intermediates. Grund: Die grün markierten Reifen sind wärmer als die blau gekennzeichneten Regenreifen.



Stand nach 20 Minuten, bei immer schlechterer Sicht: Charles Leclerc vor Carlos Sainz und Nico Hülkenberg, Verstappen Fünfter, Alonso Neunter. WM-Leader Max Verstappen monierte, wieder einmal, keine sauberen Schaltmanöver beim Herunterschalten.



Die Fahrer erhielten die Info: Mehr Regen kommt. Die meisten Piloten waren mit viel Sprit unterwegs und verbesserten sich stetig – dank der Reifen, nicht wegen einer Wetterberuhigung.



Stand nach einer halben Stunde: Verstappen, Leclerc, Sainz, Norris und Hülkenberg. Dann setzte Sainz seinen Wagen nach einem Fahrfehler in der ersten Kurve in die TecPro-Barrieren. Die Pause dauerte acht Minuten.



Mercedes zu diesem Zeitpunkt nur auf den Rängen 8 (Russell) und 16 (Hamilton), die beiden Engländer mit Problemen, die Wärme in den Reifen zu halten. «Der Grip ist mies», sagte Hamilton am Funk. «Alles eine Sache der Reifentemperatur», kam es vom Kommandostand zurück. «Ich komme herein, das ist Zeitverschwendung», stöhnte Lewis.



Erneut die Warnung der Ingenieure, dass mehr Regen komme. Wenn es eine Chance auf gute Rundenzeiten gab, dann jetzt. Hamilton, Gasly und Albon rutschten neben die Bahn, allerdings ohne Konsequenzen wie bei Sainz.



Zehn Minuten vor Schluss verstärkte sich der Regen, die Zeitenjagd war für die meisten Fahrer zu Ende.





3. Training, Kanada

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,106 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,397

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,483

04. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,715

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,765

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,825

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,944

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:24,955

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24,988

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,087

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,140

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25,191

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:25,198

14. Alex Albon (T), Williams, 1:25,379

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:25,435

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:25,725

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,857

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:26,750

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:26,840

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:27,279





2. Training, Kanada

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,718 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,745

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,844

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,044

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,094

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,142

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,220

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,250

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,419

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,477

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,533

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,544

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,617

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:14,811

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,941

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:15,002

17. Alex Albon (T), Williams, 1:15,003

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,092

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,426

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,369





1. Training, Kanada

01. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,728 min

02. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,175

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,807

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,154

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,231

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21,496

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,045

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,336

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:24,961

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,991

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,809

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,274

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, ohne Zeit

14. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

15. Pierre Gasly (F), Alpine, ohne Zeit

16. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

17. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit

18. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit

19. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, ohne Zeit

20. George Russell (GB), Mercedes, ohne Zeit