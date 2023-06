Lewis Hamilton (Mercedes/3.): So muss es weitergehen 18.06.2023 - 22:39 Von Mathias Brunner

© LAT Kurz nach dem Start: Verstappen in Führung, dahinter hat Hamilton Alonso überrumpelt

​Mercedes-Superstar Lewis Hamilton erringt in Kanada seinen 194. Podestplatz in der Formel 1: Rang 3 in Montreal. «Das war ein hartes Rennen. Aber wir haben eine tolle Leistung gezeigt. So muss es weitergehen.»