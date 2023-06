Sergio Pérez: Unterstützung vom Team garantiert?

Im Kanada-GP kam Sergio Pérez hinter dem Ferrari-Duo auf Platz 6 ins Ziel, während sein Red Bull Racing-Teamkollege Max Verstappen den GP-Sieg feierte. Dennoch muss er sich gemäss Martin Brundle keine Sorgen machen.

Die Probleme begannen für Sergio Pérez schon am Samstag im Qualifying zum Kanada-GP. Der Mexikaner blieb im Q2 hängen und musste von Startplatz 12 losfahren. Nach 70 Runden kam er als Sechster über die Ziellinie, während sein Stallgefährte Max Verstappen seinen vierten Sieg in Folge einfahren konnte. Pérez konnte zwar den zweiten WM-Rang retten, Fernando Alonso, der in Montreal den zweiten Rang eroberte, ist aber auf neun Punkte herangerückt.

Die Lücke nach vorne hat sich hingegen vergrössert, ganze 69 WM-Zähler trennen den Rennfahrer aus Guadalajara vom Spitzenreiter aus dem eigenen Team. Deshalb reissen die Spekulationen um einen möglichen Pérez-Rausschmiss auch nicht ab. Doch daran will Martin Brundle nicht glauben. Der GP-Veteran ist sich sicher: Pérez ist der perfekte Teamkollege für Verstappen.

In seiner Kolumne für «Skysports.com» schreibt Brundle: «Pérez hat zwei der ersten vier Rennen in dieser Saison gewonnen, und das war wichtig, denn Verstappen kam jedes Mal als Zweiter hinter ihm über die Ziellinie. Aber seit Max in Miami von Startplatz 9 zum Sieg fuhr und Pérez als Polesetter hinter ihm über die Ziellinie kam, hat sich das Bild verändert.»

«Pérez wird seine ganze Erfahrung und die Unterstützung seines Teams und seiner Familie brauchen, um das Blatt zu wenden und sein ganzes Potenzial abzurufen», ist sich der Brite sicher. «Ich denke, dass nur Alonso und Hamilton derzeit das Zeug haben, um mit Verstappen fertig zu werden.» Er glaube aber nicht, dass Red Bull Racing mit der Verpflichtung der Beiden liebäugle, denn das würde Unruhe ins Team bringen.

Auch ein jüngeres Talent an der Seite des zweifachen Weltmeisters kann sich Brundle nicht vorstellen. «Pierre Gasly und Alex Albon haben schmerzlich erfahren, dass hoffnungsvolle Talente vom Speed des Niederländers überholt werden. Gleichzeitig kann es Red Bull Racing nicht zulassen, dass Pérez nicht in Form ist, wenn Mercedes, Ferrari und Aston Martin näher kommen. Deshalb werden sie ihn unterstützen», ist Brundle überzeugt.

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2