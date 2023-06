Horner zu Vettel: «Muss frustrierend für Seb sein»

Aston Martin startet in dieser Saison so richtig durch, und das in der Saison nach dem Rücktritt von Sebastian Vettel. Sein Ex-Teamchef fühlt mit.

Aston Martin mischt vorne mit. Das in den Saisons zuvor noch so gebeutelte Team ist hinter Red Bull Racing und Mercedes die dritte Kraft, und Fernando Alonso fährt ein Podium nach dem anderen ein. Wären Red Bull und Max Verstappen nicht so dominant – Alonso würde um den Titel fahren.

Das alles passiert im Grunde unmittelbar nach dem Rücktritt von Sebastian Vettel, der nach dem letzten Rennen 2022 aufgehört hatte. Nach zwei anstrengenden und frustrierenden Jahren mit Aston Martin, in denen nicht viel ging für Vettel. Ein Rennsieg gelang ihm nicht, am Ende schaffte er nur einen Podiumsplatz.

«Es muss frustrierend für Seb sein, wenn er sieht, wie gut der Aston Martin dieses Jahr funktioniert», sagte der 49-Jährige in einem Interview der "Sport Bild".

«Er hatte keine einfache Zeit dort. Zur Wahrheit gehört aber auch: Ohne Seb wäre Aston Martin dieses Jahr nicht da, wo sie jetzt sind. Er hat seinen Anteil am Erfolg. Und die Zeit mit seiner Familie wird er trotzdem genießen», so Horner.

Das stimmt.

Es sei immer schwer vorherzusehen, was im nächsten Jahr passiere, sagte Vettel vor ein paar Wochen, nachdem Aston Martin gut in die Saison gestartet war: «Deshalb überwiegt natürlich die Freude für das Team.» Er betonte: «Ich habe meine Entscheidung unabhängig davon getroffen, wie es in diesem Jahr hätte laufen können.»

Er gibt zu, dass es ihm möglicherweise leichter fallen würde, wenn das Auto «nicht ganz so gut wäre, aber da überwiegt wirklich die Freude».

Auch für seinen langjährigen Rivalen Alonso freut sich Vettel. «Er hatte ja auch einige Jahre, in denen er kein gutes Auto hatte.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2