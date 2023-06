Goodwood: Mick Schumacher im Auto seines Vaters!

​Tolle Nachrichten für die Fans von Mick Schumacher: Der junge Deutsche wird im Rahmen des Goodwood Festival of Speed (14. – 16. Juli) den Mercedes W02-Renner seines Vaters Michael Schumacher fahren!

Das wird ein Leckerbissen für die Anhänger von Mercedes-Benz und von Mick Schumacher: Ersatzfahrer Mick Schumacher wird beim Goodwood Festival of Speed (14. bis 16. Juli) den Rennwagen vom Typ W02 pilotieren, also jenes Auto, mit dem sein Vater Michael in der Formel-1-Saison 2011 gefahren ist und WM-Achter wurde. Der 24-jährige Mick, der zum ersten Mal am Festival teilnimmt, wird sowohl am Samstag als auch am Sonntag anwesend sein.

Die Fans erhalten darüber hinaus die Gelegenheit mitzuerleben, wie das Weltmeisterauto des Teams aus der Saison 2021, der

Mercedes W12, mit dem Mexikaner Esteban Gutiérrez am Steuer den Berg hinauf jagt.

Mick sagt zum kommenden Einsatz: «Es wird spektakulär sein, im 2011er Auto meines Vaters, dem W02, zu fahren, auch wenn es nur ein kurzer Run ist. Allein diese Generation von Autos zu erleben, wird einfach mega sein!»

«Zu wissen, dass Papa dieses Auto gefahren ist, macht es zu etwas ganz Besonderem, und es wird viele Emotionen mit sich bringen. Ich hatte das Glück, eines seiner Benetton-Autos und einige seiner Ferrari zu fahren, aber dies wird das erste Mal sein, dass ich hinter dem Steuer eines Mercedes sitze, den er gefahren ist. Ich bin mir sicher, dass ich mit einem breiten Lächeln im Gesicht aussteigen werde.»



Der Mercedes W02 war das zweite Auto, das von Mercedes Grand Prix nach dem Kauf des Teams im Jahr 2009 entwickelt und gebaut wurde. Er wurde von Michael Schumacher und Nico Rosberg gefahren und erzielte auf dem Weg zum vierten Platz in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft regelmässige Punkte-Resultate. Mit Michael am Steuer erreichte das Auto beim Grossen Preis von Kanada als bestes Ergebnis einen vierten Platz.



Der W12 braucht kaum noch vorgestellt zu werden. Gefahren von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas holte das Auto in einer aussergewöhnlichen Saison 2021 gleich 9 Siege und 19 weitere Podiumsplätze. Damit sicherte sich das Team den achten Konstrukteurs-Titel in Folge, Formel-1-Rekord.



Die Fans können beide Autos von Freitag bis Sonntag in der Formel-1-Boxengasse aus nächster Nähe betrachten. Weitere Informationen zu den Aktivitäten des Teams in Goodwood werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Zur offiziellen Internetseite der Engländer geht es hier