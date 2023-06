Ricciardos Traum-Karriereende: Jenson Button zweifelt 24.06.2023 - 18:47 Von Otto Zuber

© LAT Daniel Ricciardo würde am liebsten mit Red Bull Racing in die Formel-1-Startaufstellung zurückkehren © LAT Jenson Button zweifelt an einer Beförderung des Australiers zum Red Bull Racing-Stammfahrer Zurück Weiter

Daniel Ricciardo verriet unlängst, dass er am liebsten mit Red Bull Racing in die Formel-1-Startaufstellung zurückkehren will. Doch GP-Veteran Jenson Button bezweifelt, dass der Australier Sergio Pérez ersetzen wird.