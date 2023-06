Investoren um Hollywoodstar: Alpine verkauft Anteile

Alpine hat am Montag Anteile an eine Gruppe von Investoren verkauft. Unter den Geldgebern ist auch Hollywood-Superstar Ryan Reynolds.

Der Formel-1-Rennstall Alpine hat 24 Prozent seiner Anteile an eine Investorengruppe um die Investment-Unternehmen Otro Capital, RedBird Capital Partners sowie Maximum Effort Investments verkauft. Zusammengenommen spült der Deal 200 Millionen Euro in die Kassen des Rennstalls. Dem Renault-Konzern gehören die restlichen 76 Prozent.

Alpine verspricht sich von der Investorengruppe, eine zusätzliche Wertschöpfung und neue Wachstumshebel zu erschließen, außerdem setzt der Rennstall auf die Expertise der Investorengruppe in den Bereichen Daten und Technologie.

Die Gruppe um Hollywood-Superstar Ryan Reynolds hat bereits in die Dallas Cowboys, die Fenway Sports Group, die NFL, den FC Toulouse und den Wrexham AFC investiert.

Alec Scheiner, Mitbegründer und Partner von Otro Capital, wird im Zuge des Deals Mitglied des Verwaltungsrats von Alpine Racing Ltd. Alpine Racing SAS, das Unternehmen, das die F1-Motoren in Viry-Châtillon, Frankreich, herstellt, ist nicht Teil der Transaktion und bleibt vollständig im Besitz der Renault-Gruppe.

Luca de Meo, CEO der Renault-Gruppe: «Die Formel 1 und Alpine sind strategische Vermögenswerte für die Renault Gruppe. In den letzten zwei Jahren haben wir Alpine wiederbelebt, indem wir aus dem ikonischen Sportcoupé A110 Kapital geschlagen und das Unternehmen durch den Einstieg in die Formel 1 gestärkt haben, wo es sich zu einem Titelanwärter entwickeln will. Diese Partnerschaft wird die Entwicklung von Alpine in der Formel 1 beschleunigen, indem sie die Einnahmequellen diversifiziert und den Markenwert steigert.»

Laurent Rossi, CEO von Alpine: «Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um unsere Leistung auf allen Ebenen zu verbessern. Erstens werden Otro Capital, RedBird Capital Partners und Maximum Effort Investments als internationale Akteure mit einer starken Erfolgsbilanz in der Sportbranche ihr anerkanntes Fachwissen einbringen, um unsere Medien- und Marketingstrategie voranzutreiben, die für die langfristige Unterstützung unserer sportlichen Leistung unerlässlich ist. Zweitens werden die erzielten Mehreinnahmen wiederum in das Team reinvestiert, um unseren Plan weiter voranzutreiben, der darauf abzielt, in Bezug auf hochmoderne Einrichtungen und Ausrüstung zu den Spitzenteams aufzuschließen.»

