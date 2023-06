Österreich-GP im Live-Ticker: Wer holt sich die Pole?

​Aufgrund des Sprint-Formats auf dem Red Bull Ring geht es heute Freitag bereits um die Pole-Position für den Grossen Preis von Österreich: Wer schnappt sich den besten Startplatz?

Die Formel-1-Fans dürfen sich am Red Bull Ring auf einen Leckerbissen nach dem anderen freuen: Nach nur einem freien Training (13.30 bis 14.30 Uhr) geht es an diesem GP-Wochenende im Sprint-Format bereits in die Qualifikation für den Grand Prix (ab 17.00 Uhr).

Der Samstag steht dann ganz im Zeichen des Sprints, mit einer Quali für das kurze Rennen (12.00 Uhr) und später dem Mini-GP ab 16.30 Uhr.

Was den WM-Lauf angeht, so ist der beste Startplatz auf dem Red Bull Ring keine Garantie für den Sieg, wie unsere kleine Statistik zeigt. Seit der Rückkehr auf diese fabelhafte in die Landschaft gebettete Traditionsstrecke sah das beim Grossen Preis von Österreich so aus:

2014

Pole Position: Felipe Massa (BR), Williams

Sieg: Nico Rosberg (D), Mercedes

2015

Pole Position: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Sieg: Nico Rosberg (D), Mercedes



2016

Pole Position: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Sieg: Lewis Hamilton (GB), Mercedes



2017

Pole Position: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Sieg: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes



2018

Pole Position: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Sieg: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing



2019

Pole Position: Charles Leclerc (MC), Ferrari

Sieg: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing



2020

Pole Position: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Sieg: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes



2021

Pole Position: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Sieg: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing



2022

Pole Position: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Sieg: Charles Leclerc (MC), Ferrari



Wie das dieses Mal laufen wird, können Sie am besten mit unserem Live-Ticker verfolgen, wir halten Sie ab 16.45 Uhr über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Sendezeiten unserer TV-Kollegen zusammengefasst.





Österreich-GP im Fernsehen

Freitag, 30. Juni

07.00 Sky Sport F1 – Top 10: Best Starts 2022

09.45 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

10.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda in Estoril 1984

13.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2023

13.00 ORF 1 – Formel-1-News

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

14.40 ORF 1 – Spielberg live

15.40 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda in Estoril 1984

16.30 ORF 1 – Formel-1-News

16.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying (für GP)

16.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying (für GP)

16.55 SRF info – Beginn Berichterstattung Qualifying (für GP)

17.00 Qualifying für GP

18.10 ORF 1 – Analyse des Qualifyings

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

21.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

21.45 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Samstag, 1. Juli

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.30 Sky Sport F1 – Grosser Preis von Österreich 2022

09.45 ORF 1 – Spielberg live

11.25 ORF 1 – Formel-1-News

11.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

11.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

12.00 Sprint-Qualifying

12.55 ORF 1 – Jochen Rindt: Der Weltmeister aus Graz

13.15 Sky Sport F1 – Biggest F1 Stories of 2022

14.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2023

14.45 ORF 1 – Spielberg historisch

15.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2023

15.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2023

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

16.00 ORF 1 – Formel-1-News

16.10 ORF 1 – Sprint Startgrid

16.15 SRF info – Beginn Berichterstattung Sprint

16.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint

16.30 Sprint

17.10 ORF 1 – Analyse Sprint

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

18.00 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

19.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

19.35 ServusTV – Sprint Highlights

20.15 ORF 1 – Rush: Alles für den Sieg



Sonntag, 2. Juli

08.10 ORF 1 – Spielberg live

09.25 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: The 2022 Season

11.10 Sky Sport F1 – Top 10: Battles of the hybrid era

11.10 ORF 1 – Spielberg live

12.25 Sky Sport F1 – Legends of F1: Niki Lauda

12.25 ORF 1 – Legendenparade

12.50 ORF 1 – Fahrerparade

13.20 ORF 1 – Formel-1-News

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.20 ORF 1 – Countdown zum Rennen

14.30 SRF 2 – Vorberichte zum Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis von Österreich

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF 1 – Motorhome

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.35 ServusTV – Grand Prix Highlights

22.00 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

22.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung