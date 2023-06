FP1 Spielberg: Max Verstappen top, Ferrari schnell

Die einzige freie Trainingsstunde vor dem Qualifying beendete Formel-1-Weltmeister Max Verstappen als Schnellster. Hinter dem Titelverteidiger reihten sich die Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc ein.

Obwohl für den Trainingsfreitag in Silverstone bereits schlechtes Wetter vorausgesagt wurde, durften die GP-Stars die einzige freie Trainingsstunde vor dem Qualifying bei strahlendem Sonnenschein, 27 Grad Celsius Aussen- und 45.9 Grad Streckentemperatur die Arbeit aufnehmen. Es dauerte nicht lange, bis sich die Strecke füllte, bis auf die beiden Williams-Piloten Alex Albon und Logan Sargeant rückten alle Piloten gleich in den ersten Minuten aus.

Entsprechend schnell leuchteten auch die ersten Rundenzeiten auf dem Monitor auf, und die Red Bull Racing-Piloten übernahmen gleich die Spitze, wobei Sergio Pérez der Schnellere war. Der Mexikaner, der am Vortag noch seine Medien-Termine absagen musste, weil er sich nicht gut fühlte, schaffte die 4,318 km in 1:07,595 min.

Bereits in den ersten zehn Minuten verzeichnete die Rennleitung einige Ausritte, so waren etwa Carlos Sainz und Valtteri Bottas in der ersten Kurve neben der Streckenbegrenzung unterwegs, Yuki Tsunoda war in der dritten Kurve neben der Bahn. Die Zeitenliste führte mittlerweile Max Verstappen an, der Niederländer schaffte es in 1:06,961 min um die Bahn. Bald wurde er von Fernando Alonso verdrängt, der die Bestmarke auf 1:06,656 min drückte.

Nach 22 Minuten war Lewis Hamilton mit 1:06,416 min der Schnellste, dahinter folgten Verstappen, Alonso, Pérez, Alex Albon, Lance Stroll, Tsunoda, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Lando Norris, Pierre Gasly, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen, Nyck De Vries, George Russell, Charles Leclerc, Sainz, Logan Sargeant, Oscar Piastri und Nico Hülkenberg,

Bereits am Vortag hatten die Piloten über die Gefahr gesprochen, auf dem kurzen Rundkurs keine freie Fahrt zu finden, und eine Szene zwischen Stroll und Gasly zeigte, wie eng es werden konnte. Der Kanadier war dem Franzosen im Weg, nachdem er Platz für einen AlphaTauri-Renner gemacht hatte.

Zur Halbzeit hatte immer noch Hamilton die Nase vorn, Verstappen, Alonso, Pérez, Albon, Stroll, Tsunoda, Ocon, Bottas und Norris komplettierten die Top-10. Dahinter folgten Gasly, Zhou, Magnussen, De Vries, Russell, Leclerc, Sainz, Sargeant, Piastri und Hülkenberg.

Gegen Ende holten sich die meisten Piloten noch einmal frische Reifen an der Box ab. Entsprechend viele Positionswechsel gab es auf der Zeitenliste. Leclerc übernahm mit 1:06,209 min die Spitzenposition, wurde aber bald von Verstappen mit 1:06,084 min auf Platz 2 verwiesen. Auch der Weltmeister hielt sich damit nicht lange auf dem ersten Platz, bald legte Sainz mit 1:05,983 min nach.

Am Ende hatte aber Verstappen mit 1:05,742 min die Nase vorn, obwohl er mit den mittelharten Reifen nicht die schnellste Mischung am Auto hatte. Sainz, Leclerc, Hamilton, Pérez, Stroll, Magnussen, Alonso, Russell und Zhou komplettierten die Top-10, Albon, Piastri, Hülkenberg, Bottas, Tsunoda, De Vries, Sargeant, Ocon, Gasly und Norris folgten auf den weiteren Rängen.

1. Training, Österreich

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:05,742 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,241 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,270

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,509

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,520

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,598

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,755

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,914

09. George Russell (GB), Mercedes, +0,954

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,038

11. Alex Albon (T), Williams, +1,052

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,067

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,104

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,105

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,243

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1,275

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,276

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,460

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,545

20. Lando Norris (GB), McLaren, +1,626