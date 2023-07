Live-Ticker Sprint-Quali: Max Verstappen als Favorit 01.07.2023 - 12:20 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Max Verstappen schnappte sich am Freitag die Pole für den GP, auch im Quali zum Sprint ist er der Favorit

Nachdem die GP-Stars am Freitagnachmittag das Qualifying zum Österreich-GP absolviert haben, steht nun das Quali für den Sprint an. Max Verstappen setzte sich am Vortag durch und geht als Favorit in die Zeitenjagd.