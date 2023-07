Zeitplan Österreich-GP: Renn-Party am Red Bull Ring

​Am Red Bull Ring ist alles angerichtet für das Motorsportfest des Jahres, mit einem prallen Programm für die Fans. Auch das Wetter soll beim Grossen Preis von Österreich mitspielen.

Alles ist bereit für ein rauschendes Motorsportfest in der wunderbaren Freiluftarena des Red Bull Rings. Bevor am Sonntag, 2. Juli, um 15.00 Uhr als Höhepunkt der Grosse Preis von Österreich stattfindet, erhalten die Fans schon reichlich Racing serviert – mit den Hauptrennen in der Formel 3 (8.25 Uhr) und in der Formel 2 (9.35 Uhr) sowie im Porsche Supercup (11.40 Uhr).

Auf die Fans warten aber auch zahlreiche andere Highlights, Autogramm-Möglichkeiten, Selfies, Musik und Entertainment wie die atemberaubenden Flugdarbietungen.

Die F1 Fan Zone ist seit Freitag das Epizentrum für Party-Laune am Red Bull Ring. DJ Acts und Bands verleihen dem Stimmungspegel einen ordentlichen Schub.

Schon der erste Teil von «Meet the Drivers» lockte tausende Besucher an. Am Samstag folgte Runde 2 mit Formel-1-Stars auf der Bühne der F1 Fan Zone. Und weil auch auf der Rennstrecke aller guten Dinge 3 sind, gibt’s am Sonntagvormittag beim «Styrian Green Carpet» vor dem Welcome Center noch einmal die einmalige Gelegenheit, den Piloten und Teamchefs Hallo zu sagen und ihnen ganz nahe zu kommen.

Immer wieder der Knaller: Die Flying Bulls sowie Dario Costa zeigen verblüffende Air Displays.



Gute Nachrichten von den Meteorologen: Nach garstigem Wetter am Samstag soll es am Sonntag, 2. Juli, mehrheitlich freundlich werden, mit geringer Schauerneigung.





Zeitplan Österreich-GP

Sonntag, 2. Juli 2023

07.35–07.50 Uhr: Safety Car-Test

08.25–09.15 Uhr: Formel 3 Hauptrennen (26 Runden oder 45 Minuten)

09.35–11.00 Uhr: Formel 2 Hauptrennen (40 Runden oder 60 Minuten)

11.20–11.50 Uhr: Formel 2 Pressekonferenz

11.40–12.15 Uhr: Porsche Mobil 1 Supercup Rennen (18 Runden oder 30 Minuten)

12.25–12.45 Uhr: Red Bull Legends’ Parade

12.45–13.45 Uhr: Paddock Club Track Tour

12.50–13.20 Uhr: Fahrerparade

12.50–13.50 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

13.50–14.10 Uhr: Red Bull Flying Bulls

14.10–14.20 Uhr: Formel 1 Boxengasse offen

14.24–14.34 Uhr: Gravity Jet Suit

14.46–14.48 Uhr: Luftparade Landesflagge

14.46–14.48 Uhr: Nationalhymne

15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis von Österreich (71 Runden oder 120 Minuten)