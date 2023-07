Helmut Marko über Verstappen: «Jetzt schläft er gut»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sprach nach dem Rennen in Spielberg über die Glanzleistung von Sieger Max Verstappen und lobte auch dessen Red Bull Racing-Teamkollegen Sergio Pérez.

Max Verstappen machte im Heimspiel des Red Bull Racing Teams in Österreich alles richtig: Nachdem er sich sowohl für den Sprint als auch fürs Rennen die Pole gesichert hatte, setzte sich der Titelverteidiger in beiden Kräftemessen gegen den Rest des Feldes durch.

Auch bei der Diskussion mit der Teamleitung am Funk über seinen Wunsch, am Ende noch frische weiche Reifen zu holen, um damit die schnellste Runde zu drehen, war er der Sieger. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sagte dazu: «Das ging schon fünf Runden vor Schluss los, wir sagten zuerst nein, wir sind so souverän vorne, aber er war nicht davon abzubringen. Und jetzt schläft er gut und alles passt.»

Dass sich der Niederländer über den Wunsch des Teams hinweggesetzt habe, dementierte er: «Nein, wir haben das diskutiert, aber damit Ruhe ist, haben wir das dann gemacht.»

«Wir haben eine Crew, bei der die Boxenstopps zwischen 2 und 2,5 sec dauern, und der Vorsprung war gross genug. Es hätte also etwas ausserordentlich schief gehen müssen. Wir hatten einen sehr guten Satz weicher Reifen und er hätte nichts riskieren müssen, aber das war in seinem Kopf drinnen und er brauchte es. Und wir wollen ja, dass unsere Fahrer glücklich sind», fügte der Grazer an.

Marko lobte auch Verstappens Teamkollegen Sergio Pérez, der im Sprint Zweiter und im GP Dritter wurde: «Man muss auch Pérez loben, er war Zweiter im Sprint und im Hauptrennen fuhr er von Startplatz 15 auf den dritten Rang. Er ist recht souverän vorgefahren, hat also nichts Unvernünftiges gemacht.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:38,360 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,377 sec

05. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,196 sec

08. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +57,667 sec

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +69,767 sec

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden

WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 229 Punkte

02. Pérez 148

03. Alonso 129

04. Hamilton 108

05. Sainz 86

06. Leclerc 72

07. Russell 70

08. Stroll 43

09. Ocon 31

10. Norris 22

11. Gasly 17

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 377 Punkte

02. Mercedes 178

03. Aston Martin 172

04. Ferrari 158

05. Alpine 48

06. McLaren 27

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2