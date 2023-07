Hülkenberg und Haas: Vertragsverlängerung Formsache?

Nico Hülkenberg sorgt bei Haas immer wieder für Highlights, in Spielberg holte er erneut Punkte. Eine weitere Zusammenarbeit ist dann doch die logische Folge, oder?

Die Verpflichtung von Nico Hülkenberg hat sich für Haas ausgezahlt, der Deutsche liefert das, was sich Teamchef Günther Steiner gewünscht hatte. Er wollte einen erfahrenen Fahrer, der das Team voranbringt.

So gesehen hat Steiner nichts zu meckern, in Spielberg fuhr Hülkenberg beim Sprint erneut in die Punkte. Eine weitere Zusammenarbeit ist dann doch die logische Folge, oder?

Tatsächlich läuft alles darauf hinaus.

«Wir sind sehr glücklich mit den Fahrern im Moment. Wir sind mit dem Vertrag nicht in Eile, aber werden es so schnell wie möglich machen», sagte Teamchef Günther Steiner «Bild».Es müssten nicht mehr «allzu viele Diskussionen» geführt werden, erklärte der Südtiroler.

Auch Hülkenberg hatte im Gespräch mit «Sky Sport F1» Andeutungen gemacht, dass es nicht mehr um viele Details geht. «Aktuell stehen die Sterne und die Zeichen so, dass die Ehe weitergehen wird», sagte der 35-Jährige.

Für ihn geht es aber nicht nur um 2024, sondern auch darüber hinaus. «Auf dem Fahrermarkt wird Ende 2024 einiges passieren, da laufen einige Verträge aus. Ich werde mich so attraktiv wie möglich zeigen», sagte er.Er verfahre nach dem Motto: «Alles was noch kommt, ist Zugabe», so Hülkenberg.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:33,607 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,377 sec

07. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,196 sec

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:07,667 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +1:19,767

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden

WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 229 Punkte

02. Pérez 148

03. Alonso 131

04. Hamilton 106

05. Sainz 82

06. Leclerc 72

07. Russell 72

08. Stroll 44

09. Ocon 31

10. Norris 24

11. Gasly 16

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 377 Punkte

02. Mercedes 178

03. Aston Martin 175

04. Ferrari 154

05. Alpine 47

06. McLaren 29

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2