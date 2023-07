Verstappen: Menschliche Abrissbirne hat WM im Griff

Max Verstappen dominiert das Geschehen in der Formel 1 weiter nach Belieben. «Er war unantastbar, und der Abstand zu den ersten Verfolgern war eher ein Abgrund», schrieb der Guardian zum Spielberg-Sieg.

Und wieder heißt der Sieger Max Verstappen: In Spielberg war der Niederländer einmal mehr nicht zu schlagen, er hat seine Führung in der WM-Wertung auf inzwischen 81 Punkte ausgebaut.

«Max Verstappen hat den Fans am Red-Bull-Ring den Sieg gegeben, den sie wollten - und den die Welt erwartet hat. Die menschliche Abrissbirne hat den Verlauf der WM-Saison weiter im eisernen Griff», schrieb die Daily Mail.

Die Gazzetta dello Sport findet, dass Verstappen machen kann, «was er will, mit einer Sicherheit, die fast schon Aufschneiderei ähnelt. Rekord nach Rekord segelt Verstappen seinem dritten Titel entgegen. Nur ein Meteorit kann ihn jetzt noch aufhalten».

ENGLAND

Guardian: Für Verstappen war es ein weiterer Spaziergang. Er war unantastbar, und der Abstand zu den ersten Verfolgern war eher ein Abgrund - auch für die Hoffnungen der Scuderia, in Österreich näher heranzukommen.

Telegraph: Die Dominanz von Verstappen geht weiter, während Toto Wolff Lewis Hamilton rüffelt, weil dieser seiner Frustration Luft gemacht hat.

NIEDERLANDE

De Telegraaf: Der sehr starke Max Verstappen gewinnt in Österreich das fünfte Rennen in Folge In letzter Minute sicherte sich der Red-Bull-Pilot auch noch die schnellste Rennrunde.

ITALIEN

Corriere dello Sport: Ferrari erwacht in den Bergen Österreichs. Red Bull fährt in einer anderen Kategorie und segelt über den Problemen aller anderen Teams.

Tuttosport: In einer Formel 1, die von den Regeln der Technologie erdrosselt wird, sind Piloten endlich wieder Menschen. So versuchen die ewigen Zweiten Sainz und Perez die Szene zu erobern. Alle Augen sind auf sie gerichtet: Ihr Duell schenkt mehr Emotionen als das Rennen des unbesiegbaren Verstappen.

La Repubblica: Die Rückkehr des Prinzen: Leclerc und Ferrari sind die Ersten unter den Irdischen. Leclerc siegt hinter dem unerreichbaren Verstappen.

La Stampa: Verstappen und Leclerc haben ihre Duelle gewonnen. Der Niederländer rückt mit seinem siebten Erfolg dem dritten WM-Titel näher. Leclerc findet das Vertrauen in sein Auto und in sich selbst dank eines zweiten Platzes wieder.

FRANKREICH

L'Equipe: In einem von Strafen geprägten Rennen gelingt Max Verstappen auf dem Red Bull Ring eine weitere Demonstration der Stärke. Er gewinnt zum fünften Mal in Folge - ohne ans Limit zu gehen. Der Niederländer gab seine Führungsposition kurzzeitig an Charles Leclerc ab, was eine Seltenheit war, bevor er die Führung schnell zurückeroberte und ruhig gewann.