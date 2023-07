Max Verstappen: So früh kann er Weltmeister werden

Max Verstappen siegt und siegt und siegt. In diesem Jahr kann er, wenn er so weitermacht, schon sehr früh den Titel unter Dach und Fach bringen.

Die Dominanz von Max Verstappen ist beeindruckend. Der zweimalige Weltmeister ist nicht zu stoppen, nicht einmal von seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Pérez. Der Mexikaner liegt 81 Punkte hinter Verstappen und hat der Konstanz Verstappens nichts entgegenzusetzen.

Bei den Verfolgern klingen die Aussagen bereits jetzt, nach nur neun Saisonrennen, nach Durchhalteparolen. «Ich bin immer motiviert, besonders nach Wochenenden wie diesem», sagte Vizeweltmeister Charles Leclerc.

Der Monegasse fuhr am Sonntag in Österreich zwar auf Platz zwei, er liegt in der Gesamtwertung aber nur auf Platz sechs. Er hat unglaubliche 157 Punkte Rückstand auf Verstappen.

«Es wird natürlich schwer, den Titel zu gewinnen», weiß er. «Aber es gibt immer noch viel zu gewinnen», so der 25-Jährige. Ein Rennsieg zum Beispiel, den letzten holte er im vergangenen Jahr in Spielberg.

Und Verstappen?

Der wollte einen möglichen Titel-Hattrick nicht kommentieren. «Ich genieße den Moment und das Auto zu fahren. Wir haben das ganze Wochenende einen guten Job gemacht, ein Sprintwochenende ist immer sehr schwierig. Viele Dinge können schieflaufen. Bei uns lief alles gut, ich bin sehr glücklich über das Wochenende. Jetzt konzentrieren wir uns auf Silverstone.»

Fakt ist: 2022 feierte der Niederländer im fünftletzten WM-Lauf in Japan den Titel. 2023 könnte es sogar sechs Rennen vor Schluss soweit sein.

Denn wenn Verstappen im Schnitt weiterhin so viele Punkte wie bisher holt und die Konkurrenz so wenig, kann er schon am 8. Oktober in Katar Champion werden.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:33,607 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,377 sec

07. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,196 sec

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:07,667 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +1:19,767

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden

WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 229 Punkte

02. Pérez 148

03. Alonso 131

04. Hamilton 106

05. Sainz 82

06. Leclerc 72

07. Russell 72

08. Stroll 44

09. Ocon 31

10. Norris 24

11. Gasly 16

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 377 Punkte

02. Mercedes 178

03. Aston Martin 175

04. Ferrari 154

05. Alpine 47

06. McLaren 29

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2