Mit dem Privatjet zum GP: Kritik von Greenpeace

Wenn die Formel 1 in einem Land gastiert, ist das auch an den vielen Privatjet-Landungen in den streckennahen Flughäfen erkennbar. Das kritisiert die Umweltschutzorganisation Greenpeace – und liefert einige Zahlen.

Das Formel-1-Wochenende auf dem Red Bull Ring war ein voller Erfolg für die ganze Region. Die 304.000 Besucher, die im Verlauf des Wochenendes gezählt wurden, sorgten nicht nur für eine einzigartige Atmosphäre in Spielberg, sie kurbelten auch den Umsatz der Gastronomie-Betriebe und des Hotel-Gewerbes tüchtig an, wie Michael Ranzmaier-Hausleitner, Obmann der Tourismusregion Murtal, in der ORF-Sendung «Guten Morgen Österreich» bestätigte.

Der Formel-1-Besuch sorgt aber auch für ein grosses Verkehrsaufkommen, und das nicht nur auf der Strasse. Eine Untersuchung von Greenpeace des Flugverkehrs am streckennahen Militärflughafen Hinterstoisser zeigt: im Vorjahr gab es im Umfeld des Formel-1-Besuches 151 An- und Abflüge, die von 70 Privatjets und Privatflugzeugen durchgeführt wurden. Mehr als die Hälfte davon fand allein am Rennsonntag statt.

Die 555 Tonnen CO2-Emissionen, die dabei verursacht wurden, entsprechen dem Verbrauch von 116.000 Fans, die 500 Kilometer mit dem Zug anreisen. Der durchschnittliche Flug dauerte nur eine Stunde und 14 Minuten, die meisten Privatjets legten pro Strecke weniger als 1000 km zurück, knapp ein Viertel der Flugdistanzen lag gar unter 250 km.

Zwei Flüge kamen aus Graz – die knapp 60 Kilometer Wegzeit, die zur Strecke zu bewältigen sind, könnte man auch in einer Stunde im Auto oder in 90 Minuten mit dem Zug zurücklegen. 13 Flüge kamen aus dem knapp 150 km entfernten Salzburg, 9 aus der Hauptstadt Wien, die rund 180 km weit entfernt ist.

Neben dem Privatjet von WM-Leader Max Verstappen machte auch der Jet von Aston Martin-Mitbesitzer Lawrence Stroll am Fliegerhorst Hinterstoisser halt. Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace Österreich, kritisiert: «Während die Klimakrise eskaliert, sitzen Superreiche korken-knallend in ihren klimaschädlichen Privatjets. Auf einem einstündigen Privatflug zum Formel-1-Vergnügen verursachen sie so viele klimaschädliche Emissionen, wie eine Person in Österreich durchschnittlich in ganzen fünf Monaten.»

Greenpeace fordert ein Privatjet-Verbot – nicht nur beim GP, sondern EU-weit. Eine Steuer auf Privatjets ist nicht genug, wie Duregger ausführt: «Wer sich einen Privatflug leisten kann, der lässt sich auch durch höhere Steuern nicht davon abbringen, das Klima zu verpesten.»

Von den Formel-1-Verantwortlichen erwartet Greenpeace eine Verkürzung des WM-Kalenders. Ausserdem sollte das Programm klimafreundlicher gestaltet werden – die Formel 1 solle nicht im Zick-Zack um die Welt fliegen. Dass die Königsklasse bis 2030 klimaneutral werden will, auch durch den Gebrauch von Bio-Treibstoffen, sieht Greenpeace kritisch. Denn die Produktion der Bio-Fuels ist nur grün, wenn sie mit grünem Strom erfolgt. Und für die Herstellung der Bio-Treibstoffe sei viel Strom nötig, so Duregger.

Auch die Abkehr von Verbrennungsmotoren steht oben auf der Greenpeace-Wunschliste. Duregger räumt ein, dass bei der Produktion von Batterien für Elektro-Antriebe auch seltene Rohstoffe zum Einsatz kommen, das gleiche gilt aber auch für Verbrennungsmotoren. «Da müssen wir natürlich genau hinschauen und es verbessern», sagt sie auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com, und verweist auf die Unterstützung für ein Lieferkettengesetz, um zu verhindern, dass Rohstoffe, bei deren Gewinnung Verbrechen gegen Mensch und Umwelt begangen wurden, in Europa zum Einsatz kommen.

Die Formel 1 ist nicht die einzige sportliche Grossveranstaltung, die Greenpeace kritisiert, auch im Skisport, bei dem etwa das in Kitzbühel stattfindende Hahnenkamm-Rennen für viele Emissionen sorgt, ist die Umweltschutzorganisation aktiv. «Wir haben uns bei einem offenen Brief der Sportlerinnen und Sportler an den Ski-Weltverband FIS angeschlossen, in dem eine nachhaltige Durchführung der Events gefordert wird», erzählt Duregger. «Denn gerade der Skisport ist besonders von der Klimakrise betroffen, ihm schmilzt buchstäblich die Existenzgrundlage weg.»