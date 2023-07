Carlos Sainz: «Das kann sich F1 nicht mehr erlauben»

​Ferrari-Fahrer Carlos Sainz war der grosse Verlierer durch das Pistengrenzen-Debakel der FIA in Österreich: Sechster statt Vierter. Der Spanier sagt: «Ich weiss nicht, worauf wir warten. Wir müssen handeln.»

Mehr als 1200 Fälle von Formel-1-Autos jenseits der erlaubten Pistengrenze mussten die Rennkommissare im und nach dem Österreich-GP prüfen. Um 21.30 Uhr am Abend des 2. Juli kam dann das dicke Ende – acht Fahrer wurden bestraft, darunter auch Ferrari-Ass Carlos Sainz, der um zwei Ränge strafversetzt wurde, Sechster statt Vierter.

Die Miene des Madrilenen sagt alles, als er im Fahrerlager des Silverstone Circuit in seiner Journalisten-Runde auf den Sonntagabend in der Steiermark angesprochen wird: «Ich sass kurz vor dem Abheben Richtung Zuhause im Flugzeug, checke nochmals meine Mails, und dann findest du die Nachricht, dass du nur noch Sechster bist. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, in welcher Stimmung ich abgeflogen bin.»

«Seltsamerweise war ich am Abend nach dem Österreich-GP weniger wütend als nach meiner Strafe nach dem Australien-GP. Ich weiss nicht, ob ich unbewusst damit gerechnet hatte, dass da noch etwas kommt. Aber angesichts der vielen gestrichenen Runden schon im Training war mir klar – ich muss das Unerwartete erwarten.»

Wie soll es gemäss des WM-Fünften von 2021 und 2022 nun weitergehen? Der 28-jährige Sainz sagt: «Es liegt an uns Fahrern, mit der FIA eine bessere Lösung zu finden. So etwas wie in Österreich kann sich die Formel 1 nicht mehr erlauben. Es war ja auch nicht das erste Mal, dass es in Sachen Pistengrenzen solch einen Durcheinander gab, wenn auch nie so extrem wie jetzt. Ich weiss nicht, worauf wir warten. Wir müssen handeln. Wir sahen in Österreich als Fahrer nicht gut aus, wir sahen als Sport nicht gut aus.»



Aber was nun? Hat Sainz einen Vorschlag, wie ein solches Fiasko künftig verhindert werden kann? Carlos weiter: «So viele Lösungsvorschläge liegen auf dem Tisch, aber nochmals – wir schieben das immer vor uns her, und das verstehe ich nicht. Ich könnte mit jeder Lösung leben, die eine Verbesserung bringt, sei dies nun an einer bestimmten Stelle ein Kiesbett zu platzieren oder ein Streifen Gras.»



«Was mich aber schon im Training voll genervt hat: Wir erhielten von der Rennleitung im zweiten Quali-Segment die Meldung, dass wir möglicherweise die Pistengrenze verletzt hätten und vielleicht eine Strafe erhalten. Was machst du in solch einer Situation? Opferst du einen Satz Reifen und gehst zur Sicherheit nochmals auf die Bahn? Oder nicht?»



«Am Ende bin ich sicherheitshalber nochmals rausgegangen, aber dann wurde uns gesagt, dass die Runde in Ordnung war. Also ein Reifensatz für nichts verfeuert.»



«Wir müssten elektronische Messbänder verbauen, die exakt definieren, ob ein Auto nun neben der Bahn war oder nicht. Wir müssten also nicht nur das Problem an sich angehen, sondern auch die Kommunikation verbessern. Es kann nicht sein, dass du als Fahrer im Ungewissen bleibst, wie du weiter vorgehen musst. Das bringt deine ganze Strategie durcheinander.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:33,607 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,377 sec

07. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,196 sec

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:07,667 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +1:19,767

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden





WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 229 Punkte

02. Pérez 148

03. Alonso 131

04. Hamilton 106

05. Sainz 82

06. Leclerc 72

07. Russell 72

08. Stroll 44

09. Ocon 31

10. Norris 24

11. Gasly 16

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 377 Punkte

02. Mercedes 178

03. Aston Martin 175

04. Ferrari 154

05. Alpine 47

06. McLaren 29

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2