Nico Hülkenberg (Haas): Das hat die FIA übersehen

​Reizthema Pistengrenzen: Alle sind verärgert, die Fahrer, die Teams, die Fans. Gibt es keine Lösung, um ein Fiasko wie in Österreich zu verhindern? Haas-Fahrer Nico Hülkenberg bietet eine verblüffende Lösung an.

Der Tenor unter den Formel-1-Fans ist klar: Was im Rahmen des Grossen Preises von Österreich passiert ist, das ist eine Blamage für den Sport. «Wir Fahrer sahen nicht gut aus, der Sport sah nicht gut aus, wir müssen handeln», sagt Ferrari-Ass Carlos Sainz.

Die Regelhüter mussten im und nach dem Rennen mehr als 1200 Fälle von Pistengrenzen-Verletzungen untersuchen, acht Fahrer wurden fünf Stunden nach dem Grand Prix strafversetzt.

Wie überfordert die Regelhüter von der Situation am Red Bull Ring war, wird von dieser Kuriosität betont: Als über die Formel-1-Resultatschirme flimmerte, dass Nico Hülkenberg die diagnonal getrennte schwarz-weisse Flagge gezeigt erhält (letzte Warnung vor einer Strafe), da war der Haas-Fahrer längst wegen Motorschadens ausgerollt!

Der 35-jährige Deutsche zeigt im Fahrerlager des Silverstone Circuit Verständnis für die Rennkommissare: «Wir hatten in Österreich die Situation, dass die Regelhüter gar nicht mehr nachgekommen sind mit dem Prüfen der ganzen Fälle. Was da passiert ist, habe ich in dieser Art noch nie erlebt.»

SPEEDWEEK.com will vom Emmericher wissen, wie das künftig besser gelöst werden kann. Der WM-Siebte von 2017 weist prompt auf einen Aspekt hin, der von der FIA vielleicht übersehen worden ist. Nico sagt: «Grundsätzlich ist es so, dass es auf den verschiedenen Rennstrecken unterschiedlich schwierig ist, die Pistengrenzen einzuhalten. Aber vielleicht müssen wir für eine Strecke wie den Red Bull Ring tatsächlich etwas Anderes in Betracht ziehen.»



Und das sieht gemäss des Haas-Piloten so aus: «Nicht die weisse Linie sollte die Grenze der Bahn vorgeben, sondern der rot-weisse Randstein dahinter. Wenn du dort dann zu weit nach aussen gerätst, dann setzt der Wagen im blau angestrichenen Bereich auf dem zweiten Randstein viel zu stark auf, du verlierst Zeit oder noch schlimmer, dein Auto wird beschädigt, also macht das kein Fahrer. Für mich ist das im Hinblick auf die Rennstrecke in der Steiermark die einfachste Lösung.»



«Ein Teil des Problems ist auch die Sicht aus diesen modernen Autos heraus. Es gab einige Situationen in Österreich, da war ich davon überzeugt, dass ich die Pistengrenze respektiert hatte. Dem war aber nicht so. Und gerade in einem Rennen, wenn du in Zweikämpfe verwickelt wirst, dann bist du auf einer Bahn wie dem Red Bull Ring ganz schnell jenseits der weissen Linie.»



Was sagt Nico Hülkenberg eigentlich zum kommenden Apple+-Formel-1-Film mit Brad Pitt? Die Dreharbeiten von Regisseur Joseph Kosininski («Top Gun: Maverick») haben ja an diesem Wochenende in Silverstone begonnen. Hülkenberg sagt: «Das rückt die Formel 1 noch mehr in den Mittelpunkt, und das kann für alle nur positiv sein.»



«Viel Beachtung kann ich den Dreharbeiten nicht gönnen. Ich mag zwar Filme, aber unser Rennwochenende ist so straff durchgetaktet, da bleibt so gut wie keine Zeit für Anderes. Ich werde vom ganzen Trubel kaum etwas mitbekommen.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:33,607 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,377 sec

07. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,196 sec

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:07,667 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +1:19,767

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden





WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 229 Punkte

02. Pérez 148

03. Alonso 131

04. Hamilton 106

05. Sainz 82

06. Leclerc 72

07. Russell 72

08. Stroll 44

09. Ocon 31

10. Norris 24

11. Gasly 16

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 377 Punkte

02. Mercedes 178

03. Aston Martin 175

04. Ferrari 154

05. Alpine 47

06. McLaren 29

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2