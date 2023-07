Max Verstappen: «Ich brüllte meinen Bildschirm an»

​Auch ein Formel-1-Weltmeister wird ganz schnell zum Fan, wenn er ein tolles Rennen zu sehen bekommt. Red Bull Racing-Star Max Verstappen verrät, wie er vor kurzem ein wenig die Fassung verloren hat.

2. Juli 2023: Max Verstappen gewinnt auf dem Red Bull Ring für Red Bull Racing den Grossen Preis von Österreich.

2. Juli 2023: Red Bull-Fahrer Shane van Gisbergen gewinnt das NASCAR-Strassenrennen von Chicago. Dem 34-jährigen Neuseeländer gelingt damit etwas, das seit 60 Jahren und Johnny Rutherford in der StockCar-Topkategorie nicht mehr passiert war – dass ein Fahrer bei seinem ersten Rennen gewinnt.

Was der australische Supercar-Champion van Gisbergen im atemberaubenden Rennen nicht ahnen konnte: Tausende von Kilometer entfernt sass Formel-1-Champion Max Verstappen vor dem Fernseher und fieberte mit.

Max erzählt in Silverstone: «Ich bin extra aufgeblieben, um mir das reinzuziehen. Ich glaube, ich war noch nie so nervös beim Zuschauen eines Rennens. Als Shane die Spitze übernahm, habe ich den Schirm angebrüllt vor Begeisterung.»



«Wie Shane in dieses NASCAR-Auto gestiegen ist, also in ein ihm fremdes Fahrzeug, schwierig zu fahren, gegen absolute Spezialisten, und dann zeigt er solch eine Show – das hat mich tief beeindruckt.»



«Ich wusste, dass er ein toller Rennfahrer ist, und mir war auch klar, dass eine seiner Stärken die Vielseitigkeit ist. Er hat einen ganz besonderen Fahrstil, so bremst er noch immer mit dem rechten Fuss, und er ist ein Meister des Kraftstoff-Sparens. Wie er das alles macht, ist mir schleierhaft. Wir fahren ab und an bei Rennsimulationen gegeneinander, da ist mir das aufgefallen.»



«Ich habe ihm jedenfalls nach seinem Sieg eine Textbotschaft geschickt, und es dauerte eine Weile, bis die Antwort kam. Er schrieb, die Party habe etwas lange gedauert.»



Wäre NASCAR etwas, das Max Verstappen reizen würde? Der 42-fache GP-Sieger sagt: «Das ist nicht mein Stil. Aber ich sehe gerne zu, ich finde diese Rennen wirklich cool. Und eines Tages werde ich mir wohl mal eines ansehen und mir dazu ein Bierchen gönnen.»



Das muss warten: Verstappen will seinen dritten WM-Titel sicherstellen, in Silverstone ist er auf gutem Weg – Bestzeit in beiden freien Trainings.





