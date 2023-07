Max Verstappen (Red Bull Racing/1.): Eis, dann Regen

​Formel-1-Champion Max Verstappen hat das Silverstone-Wochenende nach Mass begonnen: zwei Trainings, zwei Mal Bestzeit. Aber der 42-fache GP-Sieger weiss: Am Samstag kann alles anders werden.

Der kraftvollste Eindruck des ersten Formel-1-Trainingstags in Silverstone: Der zweifache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen fuhr in beiden Trainings Bestzeit, ohne je an die Leistungsgrenze gehen zu müssen.

Die lang gezogenen Kurven sind wie geschaffen für seinen Rennwagen, den Red Bull Racing RB19, und selbst wenn Carlos Sainz im zweiten Training mit seinem Ferrari lediglich 22 Tausendstelsekunden auf Verstappen verlor, so muss am Sonntag schon Einiges passieren, um Verstappen am 43. GP-Sieg zu hindern.

Wie schätzt der 25-jährige Niederländer seine eigene Leistung ein? Max sagt: «Es war ein guter Tag für uns. Aber ich fand es nicht ganz einfach, mit der Entwicklung der Strecke Schritt zu halten.»

Derzeit legen die Formel 1 und die Rahmenrennen mehr und mehr Gummi auf die englische Traditionsstrecke, die Piste wird schneller. Gleichzeitig stieg am Nachmittag die Pistentemperatur, das macht den Umgang mit den Pirelli-Reifen schwieriger.

Max weiter: «Ich fand, dass die Strecke zu Beginn ziemlich rutschig ist. Aber das liegt zum Teil auch am sehr hohen Reifendruck, der von Pirelli vorgegeben wird. Gewiss, das ist für alle gleich, aber du merkst sofort, wie schwierig es wird, aus langsamen Kurven heraus die Kraft auf den Boden zu bringen.»



Zwischendurch sprach Max Verstappen am Funk davon, dass sich das Fahren anfühle «wie auf Eis».



«Dennoch konnten wir in beiden Trainings eine starke Leistung zeigen. Wir konnten alle Punkte durcharbeiten, die wir uns vorgenommen hatte, und ich bin auch mit dem Tempo im Dauerlauf sehr zufrieden.»



Welche Herausforderungen wittert Verstappen für den Samstag? «Zunächst mal wollen wir den Wagen noch besser einstellen, aber ich glaube, das grösste Problem könnte das Wetter werden. Da wissen wir nicht genau, was alles auf uns zukommt.»



Die britischen Meteorologen warnen: Eine Schlechtwetter-Zone mit schweren Gewittern zieht am Samstag, 8. Juli, von Südwesten nach Nordosten übers Land. Gemäss jüngsten Berechnungen liegt in Silverstone die Regenwahrscheinlichkeit fürs dritte Training bei 70 Prozent, dann soll sich zwischendurch wieder die Sonne zeigen. Dennoch ist auch fürs Abschlusstraining mit Schauern zu rechnen.





2. Training, Silverstone

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,078 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,022 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,218

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,264

05. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,688

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,788

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,802

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,811

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,848

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,056

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,147

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,160

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,164

14. Lando Norris (GB), McLaren, +1,182

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,205

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,300

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,361

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,405

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1,493

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari, keine Zeit





Erstes Training, Grossbritannien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,600 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,448 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,489

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,668

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,680

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,483

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,757

08. Lando Norris (GB), McLaren, +0,841

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,871

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,058

11. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1,091

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,168

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,228

14. George Russell (GB), Mercedes, +1,274

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,490

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,492

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,524

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,721

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,785

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,991