Christian Horner über Gegner: «Uns egal»

Red Bill Racing-Teamchef Christian Horner lobte den starken Williams-Auftritt am Trainingsfreitag in Silverstone

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sprach am Trainingsfreitag über die neuen Pirelli-Reifen, die in Silverstone zum Einsatz kommen, den starken Williams-Auftritt und die Verfolger von Max Verstappen.

In Grossbritannien machte Max Verstappen am Trainingsfreitag da weiter, wo er auf dem Red Bull Ring aufgehört hatte: Der Titelverteidiger sicherte sich in beiden Sessions die Bestzeit. Allerdings kam Ferrari-Star Carlos Sainz im zweiten Training bis auf 22 Tausendstel an seine Tagesbestzeit heran.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erklärte denn auch: «Ich würde sagen, dass die Ferrari, wenn sie ihre Probleme in den Griff bekommen, konkurrenzfähig sein werden.» Gleichzeitig stellte er klar: «Es ist uns eigentlich egal, wer unser erster Verfolger ist, solange wir vorne sind. Die Tatsache, dass die Reihenfolge hinter uns immer etwas anders aussieht, ist kein Nachteil für uns, im Gegenteil.»

Mit Blick auf die Wetterprognose, die für den Samstag Regen voraussagt, hielt der Brite auch fest: «Wir sollten einen grossen Temperaturwechsel erleben, das könnte alles verändern.» Und das Wetter ist nicht die einzige Variable, wie er weiss.

«Die Reifenkonstruktion ist etwas anders, besonders die weiche Mischung baut ziemlich stark ab, wie viele Fahrer bemerkt haben. Das könnte ein interessanter Faktor sein», erklärte Horner, der auch den überraschend guten Auftritt von Williams lobte. Denn Alex Albon drehte im ersten und im zweiten Training jeweils die drittschnellste Runde, sein Teamkollege Logan Sargeant schloss den Tag als Fünftschnellster ab. «Das war sehr beeindruckend, sie haben nicht nur auf einer Runde einen guten Speed gezeigt, sondern auch im Renntrimm.»

2. Training, Silverstone

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,078 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,022 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,218

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,264

05. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,688

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,788

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,802

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,811

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,848

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,056

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,147

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,160

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,164

14. Lando Norris (GB), McLaren, +1,182

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,205

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,300

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,361

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,405

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1,493

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari, keine Zeit

1. Training, Silverstone

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,600 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,448 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,489

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,668

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,680

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,719

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,757

08. Lando Norris (GB), McLaren, +0,841

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,871

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,058

11. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1,091

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,168

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,228

14. George Russell (GB), Mercedes, +1,274

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,490

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,492

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,524

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,721

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,785

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,991