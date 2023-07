Oscar Piastri (3.): «Ein grosser Tag für McLaren»

​Der Australier Oscar Piastri erzielt im Qualifying zum Traditions-GP von Grossbritannien in Silverstone die drittschnellste Zeit, seine beste Quali-Leistung in der Formel 1. Der 22-jährige Australier kann es kaum glaube

Wer hätte das vor dem Abschlusstraining gedacht? Oscar Piastri fährt im Abschlusstraining zum britischen Grand Prix sensationell die drittschnellste Zeit, seine stärkste Vorstellung in einer Formel-1-Qualifikation. In Saudi-Arabien und Kanada war Piastri jeweils Achter.

Piastri ist der erste Australier so weit vorne seit dem zweiten Startplatz von Daniel Ricciardo 2021 in Monza, damals ebenfalls im McLaren.

Der 22-Jährige aus Melbourne ist sichtlich verblüfft: «Ich weiss gar nicht mehr, wann ich letztmals bei einer Konferenz der besten Drei zugegen war.»

Wir dürfen gerne helfen: Es war nach dem Hauptrennen der Formel 2 in Abu Dhabi 2021, da kreuzte Piastri als Sieger die Ziellinie.

Piastri stuft seine Leistung so ein: «Ein grosser Tag für McLaren! Wir hatten uns anhand des freien Trainings ausgerechnet, dass wir schnell genug für die Top-Ten sein sollten, aber 2 und 3? Wow!»



«Das war meine beste Quali, unter teilweise schwierigen Bedingungen. Teilweise war die Sicht mies, was das Aufspüren feuchter Stellen angeht. Ich fand es schwierig, den Grip der Bahn zu spüren. Aber ich mag solche Verhältnisse und mein Auto offenbar auch! Wir haben heute als Team alles richtig gemacht.»



Piastri hat in dieser Saison zwei Mal punkten können, als Achter beim Heimrennen in Melbourne, als Zehnter in Monaco. Er sagt zum kommenden Grossbritannien-GP: «Grundsätzlich müssen wir mit beiden Autos in die Top-Ten fahren, aber wenn du von so weit vorne losfahren kannst, willst du natürlich mehr.»



«Wir haben in den vergangenen Wochen markante Fortschritte erzielt, auch in Österreich war unser Renntempo solide. Ich glaube nicht, dass wir am Ende des Grand Prix auf dem Podest stehen werden, aber ganz ehrlich – Top-Fünf muss machbar sein.»



«Wir waren schon in Spanien gut bei der Musik, und da hatten wir die ganzen Verbesserungen noch gar nicht am Auto. Diese Bahn ist vergleichbar, aber inzwischen haben wir einen wesentlich schnelleren Rennwagen.»





Qualifying, Grossbritannien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,720 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,961

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,092

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,136

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,148

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,155

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,211

08. Alex Albon (T), Williams, 1:27,530

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,659

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,689

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,896

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,935

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,956

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,031

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ohne Zeit

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,968

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,025

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:30,123

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:30,513

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,378