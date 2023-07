Lewis Hamilton (Mercedes): «Das ist enttäuschend»

​Lewis Hamilton hatte gehofft, dass Mercedes dank eines neuen Frontflügels näher an Max Verstappen und Red Bull Racing heranrücken würde. Stattdessen tanzt ihm Lando Norris im McLaren auf der Nase herum.

Das Silverstone-GP-Wochenende ist nicht so verlaufen, wie sich das der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton erhofft hatte. Der 38-jährige Engländer glaubte fest daran, dass Mercedes mit einem verbesserten Frontflügel näher an WM-Leader Max Verstappen heranrückt. Das ist nicht passiert.

Die Mercedes-Rennwagen gingen von den Startplätzen 6 (George Russell) und 7 (Lewis Hamilton) ins Rennen, und sie kamen auf den Plätzen 3 (Hamilton) und 5 (Russell) ins Ziel.

Lewis nach dem Qualifying: «Wir hatten in Österreich kein gutes Rennen, und natürlich erhofften wir uns Einiges vom jüngsten Update unseres Autos für Silverstone. Aber der erhoffte Schritt kam nicht. Das ist enttäuschend.»

Hamilton über sein Rennen: «Nach dem Start fand ich mich auf dem neunten Platz wieder. Es hat Spass gemacht, mich nach vorne zu kämpfen. Ganz ehrlich – ich hatte nach dem Qualifying nicht mit einem Podestplatz gerechnet.»

Hamilton zum Duell mit Lando Norris: «Sein Talent ist offensichtlich. Es ist schön, solche Rad an Rad-Duelle zu haben und genau zu wissen, dass du dem anderen Fahrer vertrauen kannst. Ich habe mir keinen Moment lang Sorgen gemacht, dass Lando etwas Unbedachtes tun würde.»



«Die Leistung von McLaren war eindrucksvoll. Landos Auto lag in den schnellen Kurven traumhaft. Wir bei Mercedes haben viel Arbeit vor uns.»



«In den letzten eineinhalb Jahren ging das rauf und runter bei uns. Wir müssen einige ernsthafte Gespräche darüber führen, wie wir uns verbessern wollen. McLaren hat gezeigt, wie so etwas gehen kann.»



«Im Renntrimm haben wir ein gutes Auto. Sobald wir ein Heck haben, das dem Fahrer so viel Vertrauen einflösst wie der McLaren, werden wir einen Schritt vorwärts tun. Wir müssen weiterarbeiten und mehr neue Teile ans Auto bringen.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2