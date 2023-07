Formtief Sergio Pérez: «Ich mach mir keine Sorgen»

​Weltmeister Max Verstappen ist die vergangenen fünf Rennen von Pole-Position gestartet und ist seit sechs Rennen ungeschlagen. Sergio Pérez hingegen steckt im Form-Tief. Was der Mexikaner dazu sagt.

Max Verstappen ist derzeit nicht zu schlagen: In Silverstone hat der 25-jährige Niederländer seine fünfte Pole-Position in Folge errungen, dazu den sechsten Sieg hintereinander.

Bei den gleichen fünf Abschlusstrainings sprangen für seinen Red Bull Racing-Stallgefährten Sergio Pérez diese Startplätze heraus: 20, 11, 12, 15 und nochmals 15. Der sechsfache GP-Sieger war dadurch zu Aufholjadgen gezwungen.

Seit dem Grand Prix von Miami (Rang 2 hinter Verstappen) war Pérez nur einmal auf dem Siegerpodest zu sehen: 16. in Monaco, Vierter in Spanien, Sechster in Kanada, Dritter in Österreich, Sechster in England.

Der Rückstand auf WM-Leader Verstappen beträgt inzwischen satte 99 Punkte. Der WM-Dritte von 2022 schätzt seine Lage so ein: «Es geht nur um Details. Ich finde das Fahrverhalten des Autos heikel, vor allem im Quali-Trimm, mit wenig Kraftstoff an Bord. Ab 11. Juli sitze ich bei uns im Rennsimulator, um mich zu verbessern.»

«Wir haben einige Ideen, wie wir das anpacken wollen. Ich brauche stärkere Vorstellungen im Abschlusstraining, um bessere Rennen zeigen zu können. Ich brauche sauber ablaufende Rennwochenenden.»



«Das launische Wetter an den vergangenen GP-Wochenenden hat zu meinen Problemen beigetragen. Zuletzt hatten wir oft Wechselverhältnisse, da muss alles stimmen. Aber ich mache mir keine Sorgen. Mein Speed stimmt, das sehen wir ja am Freitag und Sonntag. Ich muss nur das Qualifying auf die Reihe bekommen, dann wird alles okay sein.»



Zu seinem Silverstone-GP sagt der 33-Jährige: «Ich hatte einen guten Start, dann hat mich Ocon zur Seite geschubst. Statt Ränge gutzumachen, bin ich zurückgefallen. Also musste ich noch härter fahren, um wieder nach vorne zu kommen. Das ging auf die Reifen.»



Dabei kam es auch zu einer Berührung mit dem Haas-Rennwagen von Nico Hülkenberg. «Checo» Pérez: «Ich konnte von Glück reden, dass ich mir keinen Platten eingehandelt habe, aber das war ein Zwischenfall, wie er in jedem Rennen vorkommen kann.»



«Die Safety Car-Phase kam für mich unglücklich, denn drei Runden davor hatte ich frische Reifen abgeholt.»



«Wir hatten jetzt einige schlechte Wochenenden. Aber es kommt nur darauf an, wo ich am Ende der Saison stehe. Die Saison ist noch lang, und ich werde wieder in die Spur kommen.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2