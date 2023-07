Max Verstappen, Red Bull Racing: Rekord nach Rekord

​Der 25-jährige Niederländer Max Verstappen und Red Bull Racing eilen von Sieg zu Sieg. Die Zwischenbilanz nach dem Grossen Preis von Grossbritannien in Silverstone darf sich sehen lassen.

Derzeit sind Max Verstappen und Red Bull Racing einfach nicht zu stoppen: Der Niederländer hat in England den achten Saisonsieg im zehnten Rennen 2023 errungen und ist auf besten Weg zum dritten Fahrer-WM-Titel in Folge.

Gleichzeitig eilt Red Bull Racing mit Riesenschritten dem sechsten Gewinn des Konstrukteurs-Pokals entgegen. Der Vorsprung auf Mercedes beträgt bereits 208 Punkte. Wenn das in diesem Stil weitergeht, ist der Titel Ende Sommer unter Dach und Fach.

Einige Zahlen zeigen, wie überlegen Verstappen und RBR derzeit sind.

Red Bull Racing hat alle zehn Formel-1-Rennen 2023 gewonnen, sogar elf in Folge (mit dem WM-Finale 2022 in Abu Dhabi), damit ist der Formel-1-Rekord von McLaren aus dem Jahre 1988 eingestellt. Blicken wir ein wenig weiter zurück, sehen wir: RBR hat sogar 20 der vergangenen 21 Grands Prix gewonnen! Nur George Russell verhinderte in Brasilien 2022 einen RBR-Durchmarsch.



Max Verstappen ist der fünfte Formel-1-Fahrer, der sechs Rennen in Folge gewinnen konnte (nach Alberto Ascari, Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Nico Rosberg).



Der Niederländer ist seit Imola 2022 zum 29. Mal in Folge ins Ziel gekommen, das hat vor ihm bei Red Bull Racing nur einer geschafft, Daniel Ricciardo (29 Zielankünfte von Italien 2015 bis Abu Dhabi 2016).



Max stand zum elften Mal in Folge auf dem Siegerpodest, längere Serien können nur drei Fahrer vorweisen: Michael Schumacher (19), Lewis Hamilton (16) und Fernando Alonso (15). Elf Podestplätze in Folge, das gelang letztmals Lewis Hamilton 2015.



Verstappen hat den achten Hattrick seiner GP-Karriere erreicht (also Pole-Position, beste Rennrunde und Sieg), damit liegt er auf Rang 5 der ewigen Bestenliste hinter Michael Schumacher (dem das 22 Mal gelang), Lewis Hamilton (19), Jim Clark (11) und Juan Manuel Fangio (9).



Max hat seine fünfte Pole-Position in Serie sichergestellt. Noch besser haben das nur diese acht Fahrer gemacht: Ayrton Senna (8), Alain Prost, Michael Schumacher und Lewis Hamilton (je 7) sowie Niki Lauda, Nigel Mansell, Mika Häkkinen und Nico Rosberg (je 6).



Max Verstappen ist in Silverstone zum 50. Mal in der Formel 1 aus der ersten Startreihe losgefahren, damit liegt er in der ewigen Bestenliste auf Rang 8 hinter Lewis Hamilton (174), Michael Schumacher (116), Sebastian Vettel (101), Ayrton Senna (87), Alain Prost (86), Nico Rosberg (60) und Nigel Mansell (56).





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2