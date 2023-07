Ferrari-Rüpel Charles Leclerc: Das sagt Fred Vasseur

​Mercedes-Fahrer George Russell hat im Anschluss an den Grossen Preis von Grossbritannien die Fahrweise des Ferrari-Piloten Charles Leclerc scharf kritisiert. Wie Ferrari-Teamchef Fred Vasseur darauf reagiert.

Mercedes-Fahrer George Russel war wütend. Nach seinem Heimrennen in Silverstone ist der GP-Sieger davon überzeugt, dass sein Pistenrivale Charles Leclerc nicht mit sauberen Mitteln gekämpft hat.

Der Engländer sagte: «Ich habe mir alle Mühe gegeben, an Leclerc vorbeizukommen, mit einigen fragwürdigen Verteidigungs-Aktionen von Charles. Vor allem die Aktion in Kurve 16 gab mir zu denken. Ich griff an der Innenseite an, und er hat sein Auto ziemlich aggressiv zu mir herübertragen lassen. Sorry, aber das ist so nicht erlaubt.»

«Es gab danach wohl eine Verwarnung für ihn. Aber für mich ist das frustrierend – ich hatte eine gute Chance, ihn zu packen, die wurde mir genommen, und er kommt mit einer Verwarnung davon. Das Manöver war grenzwertig, und ich werde mir diese Szene nochmals in Ruhe ansehen.»

Auch Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hat sich die Szene angeschaut. Der Franzose ist auf die Kritik von Russell angesprochen worden und spottet: «Gewiss doch. Ich kann euch ja nochmals einige Szenen von Anfang der Saison zeigen. Da hat George einige recht bemerkenswerte Manöver gezeigt. Ich kann nur sagen – so ist das Rennfahrerleben.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2