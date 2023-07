Mercedes: Noch einige Upgrades in der Pipeline

Mercedes-Teamchef Toto Wolff räumte in Silverstone ein, dass seine Mannschaft bald schon den Fokus auf das Auto für 2024 legen wird. Dennoch wird es noch einige Upgrades für Lewis Hamilton und George Russell geben.

Während sich WM-Leader Max Verstappen mit jedem Sieg immer weiter vom Rest des Feldes absetzt, fällt der Kampf zwischen den Teams in der ersten Verfolger-Gruppe sehr eng aus. Neben Ferrari, McLaren und Mercedes gehört seit dem Rennen in Grossbritannien auch McLaren dazu, dennoch ist sich Mercedes-Technikchef James Allison sicher, dass sein Team die Chance hat, sich gegen die direkten Gegner durchzusetzen.

Obwohl Teamchef Toto Wolff am Rande des Silverstone Circuit bestätigt hat, dass sich auch in der Mannschaft aus Brackley und Brixworth der Fokus bald auf das Auto für das nächste Jahr verschieben wird, kündigt Allison noch einige Upgrades an. «Wir haben erst die Hälfte der Saison hinter uns, und es gibt noch viel zu tun mit der Entwicklung des diesjährigen Autos», sagt er in seiner Analyse zum Rennen in Silverstone.

Und der Ingenieur betont: «Es gibt auf jeden Fall Verbesserungen, die wir an unserem aktuellen Auto vornehmen möchten, die auch im nächsten Jahr was bringen. Es fühlt sich also nicht an, als würde man gutes Geld für etwas Schlechtes verwenden. Vielmehr investiert man mit diesen Upgrades in beide Jahre.» Deshalb werde man noch einige neue Teile ans Auto bringen, verspricht er.

Allison prophezeit auch: «Wir werden einige Wechsel an der Spitze dieser Gruppe sehen, weil ein Team mit seinem Upgrade nach vorne kommt, bis ein anderer Rennstall nachlegt und damit vorbeizieht. Wie sich das Kräfteverhältnis am Ende gestalten wird, ist noch nicht abzusehen, aber ich hoffe, dass wir die Nase vorn haben und eine starke zweite Saisonhälfte erleben werden.»

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motor

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulik

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2