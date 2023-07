Nico Hülkenberg (Haas): «Die Alarmglocken läuten»

​Der Haas-Rennwagen von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen ist ein Reifenfresser, und nun häufen sich Motorprobleme. Nico Hülkenberg: «Dem müssen wir auf den Grund gehen.»

Haas steckt in Schwierigkeiten: Im Grossen Preis von Österreich rollte Nico Hülkenberg wegen Motorschadens aus, beim britischen WM-Lauf in Silverstone musste Kevin Magnussen das Auto wegen Motordefekts ausrollen lassen.

Der US-amerikanische Rennwagen des Deutschen und des Dänen ist nicht nur ein Reifenfresser, jetzt mehren sich auch die Fälle mangelnder Standfestigkeit des Ferrari-Motors. In Kanada hatte Hülkenberg ein Training wegen Motorschadens verloren, und Magnussen musste in England in Q1 aufgeben, weil der Öldruck in den Keller fiel.

Haas-Technikchef Simone Resta in Silverstone: «Grundsätzlich war die Standfestigkeit des Autos im ersten Saisondrittel gut, aber der Motor bereitet uns seit einigen Wochen Albträume. Was die Antriebseinheit angeht, so müssen wir mit dem arbeiten, was wir erhalten.»

Der 35-jährige GP-Routinier Nico Hülkenberg sagt: «Bei uns scheint mehr schiefzugehen als bei anderen Teams. Dem müssen wir auf den Grund gehen. Die Alarmglocken läuten.»

Haas-Teamchef Günther Steiner: «Wir hatten jetzt den dritten Motorschaden am dritten aufeinanderfolgenden Wochenende. Das ist sehr enttäuschend.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2