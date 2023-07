Lewis Hamilton: Norris-Duell bestimmte Reifenwahl

In den letzten Rennrunden auf dem Silverstone Circuit war Lewis Hamilton auf den weichen Reifen unterwegs. Diese Wahl traf das Team mit Blick auf die Streckencharakteristik und das Duell gegen Lando Norris.

Als Lewis Hamilton in Runde 33 des Grossbritannien-GP an die Box abbog, um sich frische Reifen zu holen, gab ihm das Mercedes-Team einen Satz der weichen Mischung. Die Strategen erhofften sich damit, die Chance auf ein geglücktes Überholmanöver an Lando Norris zu erhöhen. Doch am Ende kam der McLaren-Pilot vor seinem Landsmann aus dem Werksteam der Sternmarke ins Ziel.

Mercedes-Technikchef James Allison erklärt: «Wir wussten, dass der weiche Reifen eine Weile halten würde und dass Lewis damit ein gutes Tempo anschlagen kann. George (Russell, Anm.) hatte zu Beginn des Rennens bewiesen, dass er mit vollem Tank ein anständiges Tempo fahren konnte und sich der Reifenabbau im Rahmen hielt.»

«Noch wichtiger war aber, dass wir wussten, wie schwierig das Überholen in Silverstone ist. Zwar ist es eine schnelle, flüssige Streckenführung, doch die Geraden sind nicht so lang und der DRS-Effekt auch nicht so gross. Deshalb fällt dort die Chance, ein Überholmanöver zu schaffen, auch eher gering aus. Als Fahrer brauchst du sehr viel Leistung, damit du an einem Gegner vorbeikommst. Deshalb dachten wir, dass Lewis in der Aufwärmphase am ehesten an Norris vorbeikommen würde», fährt der Ingenieur fort.

«Wir vermuteten, dass Norris die harten Reifen wählen würden und wir wussten, dass Lewis auf dem weichen Reifen flott unterwegs sein kann, weshalb er damit für ein paar Runden eine bessere Performance als der sehr schnelle McLaren-Renner haben würde. Diese sollte er nutzen, um an Norris vorbeizukommen», erzählt der Brite. «Doch am Ende war er nicht schnell genug, um das umzusetzen, und Norris war in der Lage, sich nach und nach abzusetzen, sobald seine Reifen im Arbeitsfenster waren.»

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motor

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulik

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2