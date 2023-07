Lewis Hamilton träumt nicht von Formel-1-Dominanz

Jahrelang hat Lewis Hamilton die Formel 1 dominiert, doch diese Zeiten sind vorbei. Er wünsche sich diese auch nicht wieder zurück, beteuert der siebenfache Weltmeister. Sein Traum ist ein anderer.

Ab 2014 dominierte Lewis Hamilton in der Formel 1, der Mercedes-Pilot holte bis 2020 sechs seiner sieben WM-Titel und feierte in jener Zeit auch 73 seiner 103 Siege. Nun dominiert mit Max Verstappen ein anderer Fahrer in der Königsklasse, und Hamilton beteuert: Er träumt nicht davon, wieder an der Spitze dem restlichen Feld davonzueilen.

Vielmehr wünscht sich der Rekord-Sieger einen engen Spitzenkampf mit mehreren Gegnern. Dies erklärte er vor Kurzem bei seinem Auftritt im BBC-Podcast «Chequered Flag». Der aktuelle WM-Vierte forderte: «Als Sport müssen wir daran arbeiten, die Formel 1 besser für die Zukunft aufzustellen.»

«Wir brauchen eine höhere Leistungsdichte und engere Duelle zwischen Red Bull Racing, Ferrari, Mercedes und Aston Martin. Das wäre super», fügte Hamilton an. «Das ist mein Traum, denn als ich noch in den Karts unterwegs war, hatten wir enge Rad-an-Rad-Duelle.»

«Ich träume nicht davon, wieder eine Phase der Dominanz zu erleben, in der ich mehrere WM-Titel in Folge gewinnen. Ich hoffe vielmehr, dass ich darum kämpfen kann», beteuerte der 38-jährige Brite, der seinen letzten Saisonsieg am 5. Dezember 2021 in Saudi-Arabien feierte.

