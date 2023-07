Daniel Ricciardo: «Musste nicht lange überlegen»

Daniel Ricciardo durfte beim Reifentest in Silverstone bereits Gas geben – jetzt kehrt er in die Formel-1-Startaufstellung zurück

Daniel Ricciardo wird wieder in der Formel-1-Startaufstellung stehen – im AlphaTauri-Renner als Nachfolger von Nyck de Vries. Der Australier zögerte nicht, als sich die Chance zur Rückkehr ins Formel-1-Feld eröffnete.

Die Auszeit von der Formel 1 dauerte für Daniel Ricciardo nicht lange: Zehn Rennen verbrachte der Australier auf der Ersatzbank von Red Bull Racing, bevor er ins AlphaTauri Team befördert wurde, als Nachfolger von Nyck de Vries, der unter den Erwartungen geblieben war. Kurz zuvor bestritt er noch einen Reifen-Testeinsatz in Silverstone für Red Bull Racing, bei dem er überzeugte.

Als sich Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko telefonisch mit dem entsprechenden Angebot zur Rückkehr in die Startaufstellung der Königsklasse meldete, musste er nicht lange überlegen, wie er im Interview auf «Formula1.com» verrät.

«Ich dachte mir: Okay! Ich höre mir einfach mal an, was er zu sagen hat. Das ist die beste Reaktion, du kannst dich vorbereiten, aber am Ende geht es darum, zu erfahren, was passieren wird», erzählt der achtfache GP-Sieger, der im vergangenen Jahr noch im McLaren Gas gab.

«Es stand ausser Frage, dass ich ja sagen würde. Ich musste nicht lange überlegen», offenbart Ricciardo, der bereits beim nächsten Kräftemessen der Formel 1 auf dem Hungaroring mit von der Partie sein wird. Dort will er sich mit seinem neuen Dienstwagen vertraut machen. Dass dieser seine Tücken hat, weiss der 34-Jährige.

«Das Auto ist, wie es ist. Ich werde es fahren und daran arbeiten», sagt Ricciardo, und fügt selbstbewusst an: «Ich freue mich darauf, es weiterzuentwickeln und dabei meine Erfahrung zu nutzen.» In Budapest wolle er aber «einfach raus auf die Strecke und Spass haben», wie er mit seinem breiten Lächeln, das längst zu seinem Markenzeichen geworden ist, erklärt.

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motor

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulik

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2