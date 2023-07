Max Verstappen: «Das werde ich definitiv nicht tun»

Max Verstappen gewinnt derzeit ein Rennen nach dem anderen und ein Ende der Erfolgswelle ist nicht in Sicht. Dennoch macht sich der Red Bull Racing-Star bereits Gedanken über seine Zeit nach der Formel-1-Karriere.

Zwei Titel hat Max Verstappen in Folge erobert, und auch in diesem Jahr ist der Red Bull Racing-Pilot nicht zu stoppen. Acht der bisherigen zehn Saisonläufe hat er für sich entschieden, damit ist er auf dem besten Weg, zum dritten Mal den Gesamtsieg davonzutragen. Mit seinen 25 Jahren gehört er auch noch nicht zum alten Eisen, dennoch macht er sich bereits Gedanken über das, was nach der aktiven Karriere als Formel-1-Pilot kommen soll.

Der Niederländer ist bekanntermassen ein passionierter Sim-Racer und deshalb kann er sich durchaus vorstellen, dass seine Zukunft in der virtuellen Racing-Welt liegt – als Besitzer einer eigenen Sim-Racing-Mannschaft. Im Interview mit «CNN Sport» offenbarte er vergangene Woche: «Vielleicht will ich mein eigenes Team haben.»

Seine ersten Versuche habe er schon mit «Verstappen.com Racing» unternommen, erklärte der 43-fache GP-Sieger, und betonte: «Ich liebe Sim-Racing, einige Leute mögen denken, dass es nur Gaming ist, aber das stimmt nicht. Ich betreibe das mit Leidenschaft und ich habe diesbezüglich viele Pläne für die Zukunft.»

Er wolle einige Sim-Rennen auf die echte Strecke bringen, erzählte Verstappen, und schwärmte: «Es gibt da so viele Möglichkeiten und so vieles, was ich erreichen will, und ich arbeite jetzt schon daran, um das zu schaffen.»

An einer Teamchef-Rolle in der Formel 1 hat der WM-Leader aber kein Interesse. «Da muss man sehr viel reisen und das tue ich ja schon als Fahrer. Das werde ich also definitiv nicht tun, ich will das nicht als Teamchef nochmals mitmachen müssen.»

