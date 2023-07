Max Verstappen: «Das ist definitiv nicht langweilig»

Formel-1-Champion Max Verstappen rast derzeit von einem Sieg zum nächsten. Der Red Bull Racing-Star liegt nach 10 Rennen komfortabel in Führung. Trotzdem kommt keine Langeweile auf, wie er betont.

Noch bevor Max Verstappen seinen ersten Formel-1-Kilometer zurückgelegt hatte, war er im Fahrerlager der Königsklasse das Hauptthema. Der Sohn des früheren GP-Fahrers Jos Verstappen weckte mit seinen Auftritten im Kart hohe Erwartungen und wurde deshalb nach nur einer Saison in den Nachwuchsklassen in die Formel 1 befördert.

Nach einem Lehrjahr im Toro Rosso-Rennstall und vier weiteren GP-Einsätzen für die Mannschaft aus Faenza wurde er zum Red Bull Racing Team transferiert, wofür er sich beim ersten Einsatz gleich mit dem Sieg bedankte. Es dauerte allerdings eine Weile, bis sich Verstappen an die Spitze der WM kämpfte. 2021 entschied er die Meisterschaft beim Herzschlag-Finale in Abu Dhabi für sich, seitdem dominiert er das Geschehen in der Formel 1.

Im vergangenen Jahr feierte er in 15 der 22 Grands Prix den Sieg und verteidigte damit erfolgreich seinen Titel. Und auch in diesem Jahr gibt der Niederländer das Tempo vor. Acht der bisherigen zehn Kräftemessen beendete er mit dem Sieg. Nach dem jüngsten Rennen führt er die WM mit einem komfortablen Punkte-Kissen von 99 Punkten auf seinen Teamkollegen Sergio Pérez an.

Langeweile kommt dabei aber nicht auf. Auf die Frage, ob er es nicht langweilig finde, an der Spitze wegzufahren statt enge Rad-an-Rad-Duelle auszutragen, sagte er zu «Channel 4»: «Im Gegenteil. Ich denke, ich wäre gelangweilt, wenn ich keine Chance sehen würde, um den Sieg zu kämpfen. Für mich ist es sehr motivierend, an der Spitze zu sein. Ich liebe das, was ich tue, und die Herausforderung besteht darin, noch mehr Siege zu holen und an der Spitze zu bleiben, den Abstand zum ersten Verfolger weiter zu vergrössern. Das ist derzeit meine Motivation und das ist definitiv nicht langweilig.»

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motor

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulik

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2