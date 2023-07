Nico Rosberg: So gut ist Max Verstappen in Wahrheit

​Zehn Formel-1-Rennen 2023, zehn Siege von Red Bull Racing, acht davon durch Max Verstappen. Nico Rosberg (38), 23-fache GP-Sieger und Weltmeister 2016, ordnet diese Überlegenheit ein.

Red Bull Racing ist in der GP-Saison 2023 ungeschlagen: zehn Rennen, zehn Siege. Längst ist davon die Rede, ob RBR nicht sogar der Coup gelingen könnte, sämtliche 22 Rennen der Saison 2023 zu gewinnen.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner hat dazu gesagt: «Was den Speed angeht, so könnten wir das nach heutigem Stand wirklich schaffen. Aber ich glaube nicht, dass es passiert. Erstens nicht, weil die Gegner aufholen; und zweitens nicht, weil es immer wieder einen verrückten Grand Prix gibt, bei dem die Favoriten straucheln.»

Nico Rosberg kennt sich in Sachen Dominanz aus: Zu Beginn der Turbohybrid-Ära haben Lewis Hamilton und der Wiesbadener die Gegner jahrelang in Grund und Boden gefahren. 23 Mal konnte Nico einen Grand Prix gewinnen, nach seinem WM-Titel 2016 hängte er den Helm an den Nagel.

Heute sagt Nico Rosberg zur Dominanz von Red Bull Racing gegenüber unseren spanischen Kollegen der Marca: «Ihre einzige Schwierigkeit derzeit besteht darin, dass sie nur einen Fahrer haben, der gewinnt. Der andere Pilot kämpft mit Problemen und liegt zurück. Das macht die Aufgabe komplizierter, alle Rennen zu gewinnen, aber ich halte es trotzdem für möglich.»

Der 206-fache GP-Teilnehmer Rosberg ist voll des Lobes über Max Verstappen und sagt, wie gut der Niederländer in Wahrheit ist: «Max ist ein phänomenaler Fahrer. Für mich auf dem gleichen Niveau wie die Grössten – Senna, Schumacher, Hamilton. Wenn wir einiges Tages zurückblicken, wird er zu den fünf, sechs grössten Formel-1-Fahrern aller Zeiten gehören, keine Frage. Gleichzeitig stellt ihm Red Bull Racing das derzeit beste Auto hin.»



«Doch sein Stallgefährte Sergio Pérez zeigt: Am Auto alleine liegt es nicht. Ich kenne ‘Checo’ seit vielen Jahren, er ist ein starker Fahrer. Aber es ist für ihn mental sicher nicht leicht zu akzeptieren, dass der Stallkollege einfach besser ist. Ich hatte die gleiche Hürde bei Mercedes mit Lewis Hamilton. Manche werden sagen – es ist nicht gut für den Sport, wenn immer der gleiche Fahrer gewinnt. Aber solche Phasen gibt es nun mal.»



«Wir dürfen auch nicht vergessen: Hinter Verstappen erkennen wir jede Menge Spektakel. Man weiss nie, wer zweite Kraft ist. In England war es McLaren, aber schon am Hungaroring kann das wieder ganz anders sein.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2