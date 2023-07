Lewis Hamilton (16.): «Auto fühlte sich nicht gut an»

Das Rennwochenende in Ungarn begann für Lewis Hamilton mit einer Geduldsprobe. Im ersten Training beschränkte er sich darauf, drei Installationsrunden zu drehen. Die 2. Session beendete der Mercedes-Star auf Position 16.

Für Lewis Hamilton verlief der Trainingsfreitag auf dem Hungaroring nicht nach Wunsch. Im ersten Training, das von zwei roten Flaggen und vom Regen bestimmt war, fuhr er nur drei ungezeitete Runden. Nur Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez, der nach drei Minuten in den Reifenstapeln gelandet war, hatte noch weniger Kilometer zurückgelegt.

Im zweiten Training legte Hamilton nach und umrundete die 4,381 km lange Bahn 28 Mal. Am Ende belegte er mit seiner persönlichen Bestzeit von 1:18,746 min den 16. Platz. Von der Tagesbestzeit von Charles Leclerc war er etwas mehr als eine Sekunde entfernt. Auf den Haas-Piloten Kevin Magnussen, der sich in der Zeitenliste vor ihm einreihte, fehlten ihm mehr als zwei Zehntel.

«Ich hatte nur einen Reifensatz für das Training», klagte der siebenfache Weltmeister, und kritisierte: «Das neue Format mit den reduzierten Reifensätzen der Slick-Mischungen ist nicht das beste, denn es bedeutet, dass wir weniger Zeit auf der Strecke verbringen. Wir werfen nach jedem Wochenende so viele Regenreifen weg, vielleicht sollte man da ansetzen und nicht die Reifen reduzieren, die dazu führen, dass wir weniger Zeit auf der Piste sind.»

Mit seinem Auto ist Hamilton noch nicht glücklich. «Es fühlte sich nicht gut an, aber wir werden heute Nacht an der Abstimmung arbeiten, und ich hoffe, dass es dann am Samstag besser ist. Das war auch im vergangenen Jahr so, erst fühlte es sich fürchterlich an, dann haben wir aber das Blatt gewendet. Ich hoffe, dass es diesmal auch so sein wird.»

2. Training, Budapest

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,015 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,232

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,248

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,359

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,372

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,399

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0419

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,422

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,496

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,593

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,633

13. Alex Albon (T), Williams, +0,691

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,699

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,818

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,060

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,150

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,292

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,431

20. George Russell (GB), Mercedes, +1,489





1. Training, Budapest

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:38,795 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,359 sec

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

04. Lando Norris (GB), McLaren, +1,482

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,892

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,237

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,347

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,568

09. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,621

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +3,911

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +4,111

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,780

13. Alex Albon (T), Williams, +8,608

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, keine Zeit

15. Carlos Sainz (E), Ferrari, keine Zeit

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, keine Zeit

17. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit

18. Pierre Gasly (F), Alpine, keine Zeit

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, keine Zeit

20. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, keine Zeit