George Russell (Mercedes): «Nicht unser bester Tag»

Mercedes-Pilot George Russell war im ersten Ungarn-Training der Schnellste, beendete den Tag aber auf dem letzten Platz der Zeitenliste. Das hatte einen einfachen Grund, wie er nach getaner Arbeit erklärte.

Mit seiner Bestzeit von 1:38,795 min blieb George Russell im ersten freien Training der Schnellste. Die Session, die vom Regen und zwei roten Flaggen bestimmt wurde, war allerdings alles andere als repräsentativ, nur 13 der 20 GP-Stars liessen sich eine Rundenzeit notieren, und in der Gruppe jener, die darauf verzichteten, waren auch Champion Max Verstappen und Russells Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton.

In der zweiten Session blieb es trocken und die Reihenfolge änderte sich deutlich. Russell drehte 23 Runden und belegte damit den 20. und somit letzten Platz. Danach fasste er zusammen: «Wir hatten heute ein ganz anderes Programm als alle anderen, da wir durchgehend nur einen Satz Medium-Reifen verwendet haben. Für das zweite Training bedeutete das, dass wir mit gebrauchten Reifen unterwegs waren, so dass die Rundenzeiten keinen Aufschluss auf unser Tempo gaben.»

«Ich bin sicher, dass wir am Samstag besser sein werden. Wir konzentrieren uns einfach darauf, uns zu verbessern, und wir wissen, dass wir uns im Laufe des Wochenendes tendenziell steigern», machte sich der Brite Mut.

Gleichzeitig räumte der 25-Jährige ein: «Wir haben in dieser einen trockenen Session ein paar interessante Dinge gelernt. Wir hatten ein wenig mit dem Grip zu kämpfen, und die Reifen fühlten sich sowohl mit wenig als auch mit viel Benzin an Bord so an, als ob sie nicht im richtigen Arbeitsfenster waren.»

«Wir müssen herausfinden, woran das lag, aber diese Dinge lassen sich während eines Trainings nur schwer beurteilen. Daran werden wir über Nacht arbeiten», kündigte Russell an. Und er betonte: «Es war mit Sicherheit nicht unser bester Tag, aber das ist nicht das erste Mal, dass wir das in diesem Jahr sagen. Samstag und Sonntag laufen in der Regel besser, also freue ich mich auf das restliche Wochenende.»

2. Training, Budapest

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,015 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,232

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,248

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,359

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,372

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,399

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0419

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,422

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,496

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,593

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,633

13. Alex Albon (T), Williams, +0,691

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,699

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,818

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,060

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,150

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,292

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,431

20. George Russell (GB), Mercedes, +1,489





1. Training, Budapest

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:38,795 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,359 sec

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

04. Lando Norris (GB), McLaren, +1,482

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,892

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,237

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,347

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,568

09. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,621

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +3,911

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +4,111

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,780

13. Alex Albon (T), Williams, +8,608

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, keine Zeit

15. Carlos Sainz (E), Ferrari, keine Zeit

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, keine Zeit

17. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit

18. Pierre Gasly (F), Alpine, keine Zeit

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, keine Zeit

20. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, keine Zeit