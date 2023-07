Andrew Shovlin (Mercedes): Brutales Geständnis

Mercedes ist vom Konzept der extrem schmalen Seitenkästen abgekommen und verwendet eine Lösung à la Red Bull Racing. Doch der leitende Ingenieur Andrew Shovlin gibt einen Mangel an Verständnis zu.

Als die Formel 1 Anfang 2022 in die neue Flügelauto-Epoche trat, da zeichneten sich in Sachen Seitenkästen drei Lösungswege ab: jener von Red Bull Racing, jener von Ferrari, mit der von den Italienern liebevoll «Badewanne» genannten Delle an der Oberseite, sowie die Ultrakompakt-Variante von Mercedes-Benz («size zero»).

Schon während der Saison 2022 glichen sich Rennställe dem RBR-Konzept an, angefangen mit Williams, dieser Trend ging Anfang 2023 weiter, als Aston Martin für Fernando Alonso und Lance Stroll ein tolles Rennauto auf die Räder stellte. Inzwischen haben auch Mercedes (seit Monaco) und Ferrari (seit Spanien) auf ähnliche Seitenkastenformen umgestellt.

Das «size zero»-Konzept von Mercedes ist gescheitert.

Aber die Umstellung auf eine Lösung à la Red Bull Racing hat nicht jenen grossen Fortschritt gebracht, den sich die achtfachen Sieger (2014 bis 2021) erhofft hatten. Zuletzt musste sich Mercedes in Silverstone von McLaren auf der Nase herumtanzen lassen.



Andrew Shovlin, der leitende Ingenieur des Formel-1-Rennstalls von Mercedes, gibt im Fahrerlager des Hungarorings zu: «Wir haben noch nicht begriffen, wie alle aerodynamischen Feinheiten dieser Flügelautos in Einklang zu bringen sind. Mit den früheren Regeln war das ganz anders: Da haben wir im Laufe der Jahre ein tiefes Verständnis entwickelt, so dass wir genau wussten, wie ein Rennwagen reagiert, wenn du mit Variablen spielst wie Bodenfreiheit, Radlenkwinkel oder bei Nickbewegungen des Autos beim Bremsen und Beschleunigen.»



«Das Strömungsverhalten unter dem Auto ist heute viel komplizierter, kurzlebiger in gewisser Weise, je nach Position des Fahrzeugs. Wir sind noch immer daran, die ganzen Werkzeuge zu entwickeln, um ein modernes Flügelauto in den besten Arbeitsbereich zu bringen.»



Der 49-jährige Engländer weiter: «Wir stecken in einer Phase, in welcher wir erkennen, dass die Werte von der Rennstrecke jenen aus dem Windkanal entsprechen, also sind wir bei den Verbesserungen auf gutem Weg. Dazu kommen die Einschränkungen vor dem Hintergrund der Budgetgrenze. Wenn du von Anfang an ein gutes Rennauto hast, dann ist es für die Gegner mit begrenzter Entwicklung schwierig, die Lücke zu schliessen.»



«Wir glauben, dass wir mit Teams wie Red Bull Racing und Ferrari in Sachen Windkanal-Ressourcen auf Augenhöhe arbeiten. Aber sie sind mit einem stattlichen Vorsprung in die Saison gegangen, schaut euch nur mal an, wir überlegen sie in Bahrain oder Saudi-Arabien waren. Ein solches Team dann am Titelgewinn zu hindern, das ist ganz schwierig.»





2. Training, Budapest

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,015 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,232

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,248

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,359

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,372

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,399

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0419

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,422

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,496

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,593

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,633

13. Alex Albon (T), Williams, +0,691

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,699

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,818

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,060

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,150

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,292

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,431

20. George Russell (GB), Mercedes, +1,489





1. Training, Budapest

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:38,795 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,359 sec

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

04. Lando Norris (GB), McLaren, +1,482

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,892

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,237

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,347

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,568

09. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,621

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +3,911

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +4,111

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,780

13. Alex Albon (T), Williams, +8,608

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, keine Zeit

15. Carlos Sainz (E), Ferrari, keine Zeit

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, keine Zeit

17. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit

18. Pierre Gasly (F), Alpine, keine Zeit

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, keine Zeit

20. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, keine Zeit