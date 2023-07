Spott von Lewis Hamilton: Christian Horner ist wütend

​Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sind Bemerkungen des Mercedes-Stars Lewis Hamilton quer im Hals steckengeblieben. Horner wütend: «Es ist einfach, Andere in ein schlechtes Licht zu rücken.»

Red Bull Racing eilt von Sieg zu Sieg, zehn WM-Läufe 2023, zehn Mal RBR vorne. Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat daraufhin die Überlegenheit von Red Bull Racing angeprangert.

Hamilton sagte: «Sie haben einen so grossen Vorsprung, dass sie das diesjährige Auto nicht mehr weiterentwickeln müssen. Sie können sich bereits auf die Entwicklung des nächsten Autos konzentrieren. Das ist ein Riesenvorteil.»

Der 103-fache GP-Sieger regte an: «Es sollte ein Zeitpunkt bestimmt werden, an dem alle Teams mit ihrer Entwicklung fürs nächste Jahr loslegen dürfen. Etwa den 1. August, so hätte keiner einen Vorteil fürs nächste Jahr. Das würde mehr Sinn machen, und das sollte man machen.»

RBR-Teamchef Christian Horner konnte darüber nur den Kopf schütteln: «Es ist schon lustig. Also Mercedes jahrelang alles in Grund und Boden fuhr, hat er nichts dergleichen gesagt.»

Das Lachen ist Horner jetzt vergangen, als er die jüngsten Aussagen von Lewis Hamilton gehört hat. Denn der siebenfache Weltmeister hat eine Strafe des Autosport-Weltverbands FIA für Red Bull Racing als «Klaps auf die Hand» verspottet und legt nach: «Das ist doch keine Strafe mit abschreckender Wirkung.»



Zur Erinnerung: Red Bull Racing wurde im Oktober 2022 von der FIA eine «geringfügige Übertretung» der Budget-Obergrenze zur Last gelegt. Als geringfügig ist im Reglement eine Übertretung von bis zu fünf Prozent definiert.



Red Bull Racing unterzeichnete daraufhin ein so genanntes «Accepted Breach Agreement» (ABA), mit dem die Übertretung der Budgetgrenze sowie die Verletzung der Vorgaben bezüglich des Prozesses vom Team anerkannt werden.



Die FIA betonte: Red Bull Racing hat sich im ganzen Prüfprozess kooperativ verhalten. Es gab weder die Anschuldigung noch einen Beweis dafür, dass RBR in böser Absicht, unehrlich oder betrügerisch gehandelt hatte, auch wurde gegenüber der FIA nichts verheimlicht.



Laut FIA hatte RBR für 2021 Kosten in Höhe von 132,28 Millionen Dollar angegeben. Erlaubt waren gemäss FIA 136,5 Millionen. Der Weltverband kam jedoch zum Schluss, dass die angegebenen Kosten nach Meinung ihrer Experten zu niedrig gewesen seien.



Moniert wurden von der FIA ungenau angegebene Kosten beim Catering, bei den Mitarbeiter-Sozialbeiträgen sowie bei den Reisekosten. Die FIA erklärte, dass RBR die Budgetobergrenze um 2,2 Millionen Dollar überschritten habe (das entspricht 1,6 Prozent). Wenn eine Steuergutschrift korrekt berücksichtigt worden wäre, wäre dieser Betrag auf 500.000 Dollar gesunken (0,37 Prozent). Das Strafmass wurde aufgrund dieser halben Million angesetzt.



Die wichtigsten Konsequenzen für Red Bull Racing damals: Eine Strafe in Höhe von 7 Millionen Dollar und eine Verringerung der Windkanal-Teststunden für zwölf Monate (ab ABA-Abschluss) um zehn Prozent.



Und hier setzt Christian Horner ein, der verärgert ist über die Aussagen von Lewis Hamilton. Denn der Engländer ist mitnichten der Ansicht, dass es sich hier um eine milde Strafge gehandelt habe.



Horner schimpft: «Es ist immer einfach, jemanden in ein schlechtes Licht zu rücken, wenn man selber nicht gut so abschneidet. Glaubt mir, der Schlag, den wir mit der Verringerung der Windkanalzeit einstecken mussten, der ist massiv.»





3. Training, Budapest

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,811 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,250

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,256

04. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,266

05. Lando Norris (GB), McLaren, +0,271

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,308

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,379

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,423

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,539

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,678

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,725

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,733

13. Alex Albon (T), Williams, +0,781

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,787

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,838

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,965

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,003

18. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,017

19. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,168

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,345





2. Training, Budapest

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,015 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,232

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,248

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,359

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,372

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,399

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0419

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,422

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,496

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,593

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,633

13. Alex Albon (T), Williams, +0,691

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,699

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,818

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,060

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,150

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,292

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,431

20. George Russell (GB), Mercedes, +1,489





1. Training, Budapest

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:38,795 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,359 sec

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

04. Lando Norris (GB), McLaren, +1,482

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,892

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,237

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,347

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,568

09. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,621

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +3,911

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +4,111

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,780

13. Alex Albon (T), Williams, +8,608

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, keine Zeit

15. Carlos Sainz (E), Ferrari, keine Zeit

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, keine Zeit

17. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit

18. Pierre Gasly (F), Alpine, keine Zeit

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, keine Zeit

20. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, keine Zeit