Formel-1-Kotflügel: Noch nicht einsatzbereit

Die Formel 1 hat nach dem GP in Silverstone einen Test mit Kotflügeln absolviert, um zu verhindern, dass bei nasser Piste zu viel Gischt entsteht. Doch die Prototypen müssen noch weiterentwickelt werden.

Dass die Formel-1-Fahrer bei Regen durch die Gischt der vorausfahrenden Fahrzeuge eine schlechte Sicht haben, ist ein bekanntes Problem, das durch die Einführung der Bodeneffekt-Autos im vergangenen Jahr noch verschärft wurde. Um das Problem in den Griff zu bekommen, führte die Formel 1 wenige Tage nach dem GP in Silverstone einen Test mit Kotflügeln durch, an dem Mercedes und McLaren teilgenommen haben.

Dabei rückten Mick Schumacher im Mercedes und Oscar Piastri im McLaren aus, wobei der Deutsche auf einer künstlich bewässerten Bahn mit den Kotflügeln unterwegs war, während der Australier Vergleichsfahrten ohne die Prototypen unternahm. Der Test zeigte: Die Ingenieure müssen nachlegen, bevor die Kotflügel einsatzbereit sind.

Dies betonte Andrew Shovlin in Ungarn. Der leitende Mercedes-Ingenieur erklärte: «Wir müssen da noch weiterarbeiten, die Kotflügel sind bisher noch nicht bereit, um eingesetzt zu werden. Da gibt es definitiv noch viel zu tun.»

Die Gischt werde zwar reduziert. «Aber es wird immer noch viel Wasser vom Diffusor in die Luft geschleudert, weil der Heckflügel die Gischt nach oben zieht. Aber es waren interessante erste Schritte, die wir beim Test gemacht haben, und wir stellen das Auto und einige Teile zur Verfügung, um die Entwicklung anzutreiben. Die FIA wird aber entscheiden, wie es weitergeht und was in Zukunft passieren wird, denn es ist ihr Projekt», betonte der Brite.

3. Training, Budapest

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,811 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,250

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,256

04. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,266

05. Lando Norris (GB), McLaren, +0,271

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,308

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,379

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,423

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,539

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,678

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,725

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,733

13. Alex Albon (T), Williams, +0,781

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,787

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,838

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,965

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,003

18. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,017

19. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,168

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,345





2. Training, Budapest

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,015 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,232

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,248

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,359

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,372

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,399

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0419

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,422

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,496

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,593

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,633

13. Alex Albon (T), Williams, +0,691

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,699

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,818

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,060

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,150

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,292

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,431

20. George Russell (GB), Mercedes, +1,489





1. Training, Budapest

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:38,795 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,359 sec

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

04. Lando Norris (GB), McLaren, +1,482

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,892

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,237

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,347

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,568

09. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,621

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +3,911

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +4,111

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,780

13. Alex Albon (T), Williams, +8,608

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, keine Zeit

15. Carlos Sainz (E), Ferrari, keine Zeit

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, keine Zeit

17. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit

18. Pierre Gasly (F), Alpine, keine Zeit

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, keine Zeit

20. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, keine Zeit