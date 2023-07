Max Verstappen: «Auf allen Reifenmischungen schnell»

Max Verstappen feierte in Ungarn seinen neunten GP-Triumph in diesem Jahr

Formel-1-Champion Max Verstappen baute auch auf dem Hungaroring seine WM-Führung aus. Der WM-Leader aus dem Red Bull Racing Team siegte zum siebten Mal in Folge. Lando Norris und Sergio Pérez komplettierten das Podest.

Alle Aufmerksamkeit galt beim Rennstart zum Ungarn-GP den beiden Stars in der ersten Startreihe: Lewis Hamilton durfte von der Pole losfahren, neben ihm stellte sich Max Verstappen auf. Letzterer schnappte sich bereits in der ersten Kurve die Führung, dahinter schob sich Oscar Piastri auf die zweite Position und mit Lando Norris kam auch der zweite McLaren an Hamilton vorbei.

Einen starken Start legte auch Carlos Sainz hin, der von Startplatz 11 auf Position 6 vorrückte. Noch besser lief die erste Runde für Yuki Tsunoda, der sechs Positionen nach vorne rücken konnte. Auf der anderen Seite der Wohlfühlskala fanden sich Pierre Gasly und Esteban Ocon wieder, die ihre GP-Renner an der Box abstellen mussten, nachdem sie zusammengeraten waren.

Die Wiederholung der Aufnahmen zeigte, dass Guanyu Zhou den Start verschlafen hatte und dann Ricciardo anschob, der seinerseits in Ocon krachte, was zum Crash des Franzosen mit seinem Teamkollegen und Landsmann Gasly führte. Die Regelhüter brummten dem Chinesen, der am Vortag mit der fünftschnellsten Quali-Runde geglänzt hatte, eine 5-sec-Zeitstrafe auf.

Alex Albon war der Erste, der in Runde 9 neue Reifen holte, der Williams-Pilot musste sich 2,8 sec Gedulden, bevor er weiterfahren durfte. Einen Umlauf später steuerten auch Lance Stroll, Valtteri Bottas und Yuki Tsunoda die Box an. Der Japaner fiel auf den letzten Platz zurück, weil sein Stopp 7.3 sec dauerte, da das linke Vorderrad klemmte.

Noch länger dauerte der Stopp von Zhou, der seine 5-sec-Strafe absitzen musste, er musste sich 9,7 sec gedulden, bevor es weiterging. Damit fiel der Alfa Romeo-Star ans Ende des Feldes zurück. Die rote Laterne gab er bald darauf an Logan Sargeant ab, der mit 4,5 sec auch einen vergleichsweise langsamen Stopp erlebte.

Carlos Sainz stoppte in Runde 16 und fiel dadurch wieder auf den elften Platz zurück. Eine Runde später war Hamilton an der Box, und auch Nico Hülkenberg holte sich frische Reifen. Der siebenfache Weltmeister musste sich 2,8 sec gedulden, bevor er wieder auf die Strecke fahren konnte, beim Deutschen dauerte es 3,9 sec, bis die Reifen gewechselt waren.

Starke Aufholjagd von Sergio Pérez

Norris und Leclerc taten es dem Duo eine Runde später gleich, und Norris wurde in nur 2,3 sec abgefertigt, während der Stopp des Monegassen 9,4 sec dauerte, weil beim linken Hinterrad ein Problem bestand. Piastri bog nach seinem Teamkollegen an die Box ab und fiel dadurch auf die 5 Position hinter seinen Teamkollegen zurück. Weiter hinten im Feld holte sich Ricciardo neue Reifen und er musste sich 2,5 sec gedulden, bevor er weiterfahren durfte. Der Formel-1-Rückkehrer war danach auf der letzten Position unterwegs.

Nach Alonsos Stopp in der 21. Runde waren bis auf Russell und den beiden Red Bull Racing-Stars Verstappen und Sergio Pérez alle Fahrer schon einmal an der Box. In Runde 24 holte sich Verstappen neue Reifen, blieb aber trotzdem in Führung. Sämtliche Piloten waren zu diesem Zeitpunkt somit auf der harten Reifenmischung unterwegs.

Acht Umläufe später bog mit Russell der letzte Fahrer im Feld zum ersten Mal an die Box ab. Der Mercedes-Pilot wurde zuvor noch von Pérez überholt, der auf der Aussenseite vorbeikam. An der Spitze vergrösserte Verstappen den Vorsprung auf das hinter ihm fahrende McLaren-Duo Norris und Piastri. Dahinter komplettierten zur Halbzeit Hamilton, Pérez, Sainz, Leclerc, Alonso, Stroll und Bottas die Top-10. Russell, Hülkenberg, Zhou, Magnussen, Sargeant, Albon und Ricciardo folgten auf den weiteren Plätzen.

Letzterer hatte bereits einen zweiten Stopp eingelegt – aus Strategie-Gründen, wie das Team bestätigte. Hülkenberg stoppte in Runde 40 zum zweiten Mal, dadurch fiel er von Position 12 auf Platz 16 zurück. Pérez klebte Hamilton am Heck, kam aber nicht vorbei, weshalb er die Box ansteuerte. Der Mexikaner wurde in nur 1,9 sec abgefertigt, was ihn relativ zur direkten Konkurrenz nach vorne brachte.

In Runde 47 kam Pérez an Piastri vorbei, während Leclerc eine 5-sec-Zeitstrafe kassierte, weil er in der Boxengasse das Tempolimit überschritten hatte. Die Regelhüter nahmen zur Kenntnis, dass sich Piastri beim Duell mit Pérez vom Rennfahrer aus Guadalajara neben die Bahn gedrängt sah. Doch sie kamen zum Schluss, dass keine Untersuchung nötig war.

Hamilton stoppte in Runde 50 und wurde in 2.8 sec abgefertigt. Der siebenfache Champion kam auf Position 5 wieder auf die Piste. Verstappen hatte mehr als 24 Sekunden Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Lando Norris, als er zum zweiten Stopp an die Box beordert wurde.

Hamilton kämpfte sich in Runde 57 an Piastri vorbei, wobei sich der Australier nicht so verbissen gegen den Positionsverlust wehrte, wie er es bei Pérez getan hatte. Auch Sainz musste sich geschlagen geben, er wurde von Russell überholt und verlor damit die siebte Position.

Verstappen sicherte sich nach 70 Rennrunden seinen 7. Sieg in Folge, es war der 44. GP-Triumph des Red Bull Racing-Stars und sein neunter Sieg in diesem Jahr. Red Bull Racing durfte sich über den 12. Sieg in Folge und damit einen neuen Rekord freuen. Lando Norris und Sergio Pérez komplettierten das Podest. Auf den weiteren Positionen landeten Lewis Hamilton, Oscar Piastri, George Russell, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Lance Stroll, Alex Albon, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou und Kevin Magnussen ins Ziel.

Der drittplatzierte Pérez sagte nach dem Rennen: «Wir sind nah an den zweiten Platz rangekommen, aber leider musste ich viele Gegner überrunden und die Strecke war neben der Racing-Linie sehr schmutzig. Deshalb habe ich einigen Dreck aufgenommen und dadurch einige Sekunden verloren. Am Ende konnte ich etwas Zeit wieder wettmachen, aber da war es schon zu spät. Aber insgesamt war es eine tolle Strategie-Leistung vom Team und ich konnte ein tolles Ergebnis einfahren. Von nun an will ich jedes Rennen auf dem Podest beenden.»

Norris schwärmte: «das war ein tolles Rennen, aber kein einfaches, am Ende kam Checo immer näher. Am Anfang war es schwierig, ich hatte in der ersten Kurve das Nachsehen. Aber am Ende konnte ich einen weiteren Podestplatz für das Team erzielen, und das ist super.»

Und Sieger Verstappen, der auch den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde holte, sagte: «Endlich konnte ich einen wirklich guten Start hinlegen, daran haben wir eine Weile gearbeitet. Und als ich in der ersten Kurve innen war, wusste ich, diese Kurve gehört mir. Das Auto war auf allen Reifenmischungen sehr schnell und das Team hat einen super Job gemacht.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2