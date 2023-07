Schumacher meint: Tage von Pérez bei RBR sind gezählt

Sergio Pérez kann auch in dieser Saison nicht mit Max Verstappen mithalten, dazu unterlaufen dem Mexikaner immer wieder Fehler. Ralf Schumacher glaubt: 2024 wird Pérez nicht mehr im RBR-Renner sitzen.

Es hat einen unschätzbaren Vorteil, wenn man seit 13 Jahren in der Formel 1 ist: Man wird eigentlich nicht mehr groß überrascht oder auf dem falschen Fuß erwischt. Deshalb kann Sergio Pérez auch nichts mehr schocken oder aus der Ruhe bringen.

Dass Nyck de Vries nach nur zehn Rennen bei AlphaTauri aussortiert und jetzt durch Red-Bull-Reservefahrer Daniel Ricciardo ersetzt wurde, daher auch nicht. Und dass nun spekuliert wird, dass er selbst im knallharten Red-Bull-Kosmos der nächste sein könnte, der gehen muss?

«Wenn ich ehrlich bin, könnte es mich nicht weniger interessieren», sagte der 33-Jährige zuletzt zu den Spekulationen um seinen möglichen Rauswurf. «Ich bin seit 13 Jahren in der Formel 1 und habe schon alles gesehen. Darüber mache ich mir keine Sorgen.»

Er habe zwar ein paar schlechte Wochenenden gehabt, «aber am Ende des Tages zählt nur, wo wir in Abu Dhabi ins Ziel kommen. Es ist also noch eine lange Saison, und ich glaube fest daran, dass ich meine Saison wieder in den Griff bekommen kann.»

Pérez weiß nach 13 Jahren, dass diese Spekulationen aufkommen, wenn man seine Saison nicht im Griff hat. Und Pérez hat sie nicht im Griff.

Der Vertrag von Pérez läuft bis 2024. Allerdings sprechen die Leistungen aktuell gegen eine Zukunft bei Red Bull Racing. Nach elf Saisonrennen in einem identischen Auto 110 Punkte hinter seinem Teamkollegen Verstappen zu liegen, ist angesichts der gleichen Voraussetzungen ein Armutszeugnis. Weder reicht die Qualität, noch die Konstanz, um es mit dem zweimaligen Weltmeister dauerhaft aufzunehmen, geschweige denn eine ganze Saison, im Kampf um den Titel. Zuletzt in Ungarn crashte Pérez erneut, konnte im Rennen als Dritter aber mal wieder auf das Podium fahren.

Trotzdem spürt er den Atem von Ricciardo, der jetzt die große Chance hat, jede Menge Druck auf Pérez auszuüben. Ricciardo weiß, dass es mit nunmehr 34 Jahren wohl seine letzte Möglichkeit ist, noch einmal ein siegfähiges Cockpit zu bekommen.

«Nach zahlreichen Patzern in den vergangenen Wochen ist nach dem Crash im ersten Freien Training in Ungarn wieder massiv Kritik eingeprasselt. Das Problem bei Pérez ist die Konstanz. Er hat zu viele Schwankungen und ist vielleicht auch mental nicht stabil genug. Er ist einfach zu weit weg von Max und für mich sind seine Tage bei Red Bull gezählt«, schrieb Ralf Schumacher in seiner Sky-Kolumne.

Es sei unfair, den Druck auf Pérez zu erhöhen, aber gerade auch in der Zukunft, wenn andere Teams näher kommen, könne man es sich als Red Bull nicht leisten, dass ein Fahrer so deutlich langsamer sei als der andere, so Schumacher. «Das Team versucht logischerweise, Perez Glauben zu machen, dass sein Job nicht in Gefahr ist, aber ich glaube nicht, dass Perez im nächsten Jahr noch im Red Bull fährt.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2