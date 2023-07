Toto Wolff (Mercedes): «Haben Updates dabei»

Das Mercedes-Team legt vor der Formel-1-Sommerpause noch einmal nach und bringt weitere Neuerungen ans Auto von Lewis Hamilton und George Russell. Eine Erfolgsprognose wagt Teamchef Toto Wolff aber nicht.

In Ungarn haben beide Mercedes-Stars Punkte geholt – obwohl George Russell als Achtzehnter des Qualifyings aus der zweitletzten Startreihe losfahren musste. Sein Teamkollege Lewis Hamilton fuhr von Startplatz 1 los. Und das Rennen verlief für den Polesetter nicht ganz so gut, wie er es sich erhofft hatte. Das Podest verpasste er als Vierter nur knapp. Besser als erwartet schnitt Russell ab, der sich – auch dank der Rückversetzung von Charles Leclerc – über Platz 6 freuen durfte.

Teamchef Toto Wolff sagt rückblickend: «Ungarn war ein Wochenende mit Höhen und Tiefen. Unser Tempo war am Samstag und Sonntag stark, aber wir haben es nicht über das gesamte Wochenende hinweg ausgeschöpft. Lewis fuhr eine brillante Runde, mit der er die Pole-Position geholt hat. Am Sonntag waren wir jedoch mit einigen unserer Entscheidungen zu konservativ und verpassten letztlich das Podium. George war im Qualifying beeinträchtigt, fuhr aber ein starkes Rennen mit einer Aufholjagd von Startplatz 18 bis auf Platz 6.»

«Ausserdem hatten wir bei beiden Autos Einschränkungen bei der Kühlung. Wir hatten wahrscheinlich das zweitschnellste Auto, aber wir müssen es besser umsetzen, wenn wir unser volles Potenzial ausschöpfen wollen. Dennoch haben wir mit beiden Fahrern eine gute Punkteausbeute eingefahren und unseren zweiten Platz in der Konstrukteurswertung gefestigt», fügt der Österreicher an.

«Wir werden uns bemühen, die gewonnenen Erkenntnisse an diesem Wochenende in die Tat umzusetzen. Der GP auf dem Circuit Spa-Francorchamps ist ein Klassiker und eine echte Herausforderung, sowohl für die Autos als auch für die Fahrer, insbesondere im Sprint-Format mit einer so begrenzten Trainingszeit für eine lange und anspruchsvolle Runde», erklärt Wolff mit Blick auf das anstehende Rennwochenende in Belgien.

Und der 51-Jährige kündigt an: «Wir werden an diesem Wochenende im Rahmen unseres fortlaufenden Entwicklungsprogramms Updates dabei haben. Wir hoffen, dass wir damit einen weiteren Schritt zur Verbesserung des W14 machen werden.» Gleichzeitig warnt er: «Wie wir jedoch bei vielen Rennen in diesem Jahr gesehen haben, ist es schwer vorherzusagen, wo wir im Vergleich zu unseren Konkurrenten stehen werden. Wie auch immer das wahre Tempo unseres Autos hier ausfallen wird, wir wollen im letzten Rennen vor der Sommerpause das bestmögliche Ergebnis erzielen.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2