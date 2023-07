Fred Vasseur (Ferrari): «Müssen Risiken eingehen»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur weiss, dass seine Schützlinge in Belgien eine besonders grosse Herausforderung meistern müssen. Dennoch hat er sich für das zwölfte Kräftemessen des Jahres ein ehrgeiziges Ziel gesetzt.

Mit den Plätzen 7 und 8 blieben Charles Leclerc und Carlos Sainz auch in Ungarn unter den Erwartungen. Das Ferrari-Duo, das den WM-Lauf vor den Toren der Metropole Budapest von den Startplätzen 6 (Leclerc) und 11 (Sainz) in Angriff genommen hatte, konnte immerhin zehn frische WM-Zähler sammeln.

Dennoch sagt Teamchef Fred Vasseur: «In den letzten beiden Rennen waren wir nicht in der Lage, das ganze Potenzial des SF-23 auszuschöpfen, einerseits weil wir einen allzu vorsichtigen Ansatz gewählt haben und andererseits auch, weil uns etwas zu viele Fehler unterliefen.»

«Das Ziel für Belgien lautet also, auf einer der wirklich grossartigen Strecken im Formel-1-Kalender wieder auf jenen Weg zurückzufinden, den wir in Kanada eingeschlagen haben», fügt der Franzose kämpferisch an. «Charles und Carlos sind zwei der besten Fahrer im Feld, aber wir müssen ihnen das richtige Material zur Verfügung stellen, damit sie ihr Talent unter Beweis stellen können», weiss er.

«Hinter Red Bull Racing liegen fünf Teams ganz nah beieinander, da geht es bei jedem Rennwochenende um Tausendstelsekunden. Deshalb muss jede Kleinigkeit sitzen, wir müssen vom ersten Training am Freitag bis zur letzten Runde am Sonntag jedes Detail beachten, denn jede Zehntelsekunde kann einen Unterschied von ein bis zwei Positionen ausmachen», mahnt Vasseur, der auch betont: «Wir wissen, wo unsere Schwächen liegen und unsere Gegner schlafen auch nicht. Wir müssen uns also in Belgien und in den restlichen Rennen des Jahres voll konzentrieren und jeweils auch bereit sein, Risiken einzugehen.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2