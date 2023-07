Max Verstappen: Strafversetzung für den Belgien-GP

​Auf Formel-1-Champion Max Verstappen kommt in Belgien eine Strafversetzung zu: Der Red Bull Racing-Star wird ein neues Getriebe erhalten, das bedeutet – fünf Ränge zurück in Spa-Francorchamps.

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat die vergangenen sieben WM-Läufe gewonnen, seit Miami Anfang Mai ist er immer aus der ersten Startreihe losgefahren, fünf Mal von Pole, in Ungarn als Zweiter hinter Lewis Hamilton.

Der mässige Startplatz 9 von Verstappen in Miami ging auf unglückliches Timing zurück: Als Max auf die Bahn ging, setzte Charles Leclerc seinen Ferrari in die Pistenbegrenzung, Verstappen konnte keine gezeitete Runde fahren.

Ein anderer Quali-Ausreisser war Startplatz 15 in Saudi-Arabien: Antriebswelle gebrochen.

Auch in Belgien wird Verstappen nicht in Reihe 1 stehen: Red Bull Racing baut in Verstappens Rennwagen ein neues Getriebe ein, das bedeutet gemäss Formel-1-Reglement eine Rückversetzung von fünf Rängen.

Fährt Verstappen heute 28. Juli in der Qualifikation zum Grand Prix (ab 17.00 Uhr) zum Beispiel Bestzeit, wird er am Sonntag von Startplatz 6 losfahren müssen.



Zur Erinnerung: 2022 fuhr Verstappen in Belgien von Startplatz 14 los (Strafversetzung wegen des Einbaus neuer Motorteile) und zeigte dann eine atemberaubende Aufholjagd – er lag nach zwölf Runden in Führung! Die Chance zum Überholen ist in Belgien ungleich grösser als etwa in Zandvoort (erstes Rennen nach der Sommerpause), daher hat sich RBR entschlossen, die Kröte der Straversetzung in Spa-Francorchamps zu schlucken.



Auch bei anderen Piloten wird es knapp in Sachen Getriebe-Kontingent (drei Einzeiten pro Fahrer und Saison): bei Sergio Pérez (Red Bull Racing), Pierre Gasly (Alpine) und bei Kevin Magnussen (Haas). In Sachen Motorenteile befinden sich im kritischen Bereich: Gasly und Haas-Fahrer Nico Hülkenberg. Derzeit wird bei ihren Rennställen überlegt, aus strategischen Gründen die Strafversetzung in Belgien hinzunehmen.



Auf den Einsatz in der Sprint-Quali und im Sprint vom 29. Juli hat der Einbau des neuen Getriebes keine Auswirkung.





Max Verstappen im Belgien-GP

2015 mit Toro Rosso: Startplatz 18, Rang 8

2016 mit Red Bull Racing: Startplatz 2, Rang 11

2017 mit Red Bull Racing: Startplatz 5, Ausfall (Motorschaden)

2018 mit Red Bull Racing: Startplatz 7, Rang 3

2019 mit Red Bull Racing: Startplatz 5, Ausfall (Unfall)

2020 mit Red Bull Racing: Startplatz 3, Rang 3

2021 mit Red Bull Racing: Pole-Position, Sieg

2022 mit Red Bull Racing: Startplatz 14, Sieg





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden





WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2